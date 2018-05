Presedintele american, care a anulat intalnirea cu liderul de la Phenian, a avertizat Coreea de Nord sa nu comita acte nebunesti. Trump:" "Suntem mai pregatiti ca niciodata sa raspundem"

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Speram ca lucruri pozitive vor avea loc in privinta viitorului Coreei de Nord. Dar daca asta nu se intampla, noi suntem mai pregatiti ca niciodata sa raspundem."

Pentagonul a anunţat ca este pregatit sa raspunda oricarei provocari din partea Coreei de Nord. Declaratiile presedintelui american vin la scurt timp dupa ce acesta a anuntat ntr-o scrisoare deschisa ca a decis sa anuleze summitul cu liderul nord-coreean, ce era prevazut sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, invocand duria imensa si ostilitatea deschisa manifestata de regimul de la Phenian in ultimele declaratii.

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Intre timp, sanctiunile noastre foarte dure, de departe cele mai dure sanctiuni impuse vreodata, si o campanie de presiune maxima vor continua.”

Culmea e ca scrisoarea vine in aceeasi zi in care Coreea de Nord a distrus un poligon de teste nucleare ca semn de buna-vointa inaintea intalnirii.

Astfel, au fost aruncate in aer cel putin trei tuneluri nucleare, o topitorie de metale si mai mult cladiri. La eveniment au participat in jur de 20 de jurnalisti, invitati de Phenian special sa asiste la distrugerea instalatiei de testare nucleara. Din acest complex nuclear, autoritaile de la Phenian au efectuat cel putin sase teste nucleare, cel mai recent avand loc in septembrie 2017.

Coreea de Nord i-a transmis, astazi presedintelui american Donald Trump ca decizia de a anula summitul este extrem de regretabila si ca este pregatita in orice moment si orice mod de discutii pentru a rezolva problema.