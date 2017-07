Presedintele Ceceniei, acuzat ca a construit lagare de concentrare pentru persoanele gay. Ramzan Kadyrov: Nu avem homosexuali

Liderul Ramzan Kadyrov, care este un aliat-cheie al lui Vladimir Putin, a fost acuzat ca a ordonat reprimarea homosexualilor la inceputul acestui an, cand politia cecena a strans peste 100 de barbati suspectati de a fi gay si a ucis trei dintre ei.

Kadyrov, care este, printre altele, si luptator MMA, a fost acuzat ca a ordonat crime in trecut, a fost intervievat de Bryant Gumbel, gazda unui program de investigatii si stiri sportive de la HBO, Real Sports.

3. In an interview with @RealSportsHBO one of Putin's biggest allies says "we will put the world on its knees and screw it from behind." pic.twitter.com/nYpu78nDDy

— Yashar Ali (@yashar) July 14, 2017

Gumbel a pus la indoiala afirmatiile lui Kadyrov referitoare la o serie de subiecte, inclusiv pretinsa rapire si torturare a homosexualilor din Republica Cecena, parte a imperiului lui Vladimir Putin.

Kadyrov a negat existenta oricarui homosexual in republica sa, a descris oamenii care l-au acuzat ca a urmarit homosexualii ca "diavoli" si a amenintat ca va lansa automat arme nucleare daca guvernul sau va fi rasturnat, informeaza dailymail.co.uk.

Presedintele a raspuns la intrebarile lui Gumbel uitandu-se la audienta si razand. El a intrebat: "De ce ai venit aicia Care este scopul acestor intrebaria"

Apoi s-a intors spre Gumbel si a spus: „E o prostie. Nu avem astfel de oameni aici. Nu avem homosexuali. Daca exista vreunul, luati-l in Canada. Duceti-i departe de noi, ca sa nu ii avem acasa. Pentru a ne purifica sangele, daca sunt aici, luati-i."

Gumbel l-a intrebat pe liderul cecen daca nu se ingrijoreaza cand citeste marturii ale unor tineri care spun ca au fost torturati zile intregi.

Raspunsul presedintelui Kadyrov a fost taios: „Ei sunt diavoli. Ei sunt de vanzare. Ei nu sunt oameni. Sa-i ia naiba pentru acuzatiile care ni le aduc. Vor trebui sa raspunda in fata Atotputernicului pentru asta.”

Intr-un clip distribuit online de jurnalistul Yashar Ali, Razman Kadyrov vorebeste despre modul in care Rusia vede Statele Unite.

Kadyrov: "Statele Unite nu sunt suficient de puternice pentru noi ca sa le consideram un inamic al Rusiei. Avem un guvern puternic si suntem un stat nuclear. Chiar daca guvernul nostru ar fi fost complet distrus, rachetele noastre nucleare ar fi activate automat."

Spectatorii interviului si-au impartasit opiniile pe retelele sociale.

Andrea Punksmon: "Faptul ca el conduce o tara este dezgustator si teribil!"

Deb S.: "O, doamne! Tipul asta e foarte curajos. Kadyrov este instabil si periculos."

In aprilie, Cecenia a fost criticata dur de grupurile LGBT pentru homofobia sa institutionala, cand a fost anuntat ca republica a deschis prima tabara mondiala de concentrare pentru homosexuali de la Hitler, in anii 1930, unde militantii spun ca homosexualii sunt torturati cu electrosocuri si batuti pana la moarte.

Kadyrov ar fi ordonat reprimarea, dar oficial regimul sau a negat arestarile, pretinzand ca "este imposibil sa-i persecutati pe cei care nu sunt in republica".

Vorbind despre afirmatiile despre lagarele de concentrare pentru homosexuali din aprilie, Tanya Lokshina, de la o organizatie din Moscova care apara drepturile omului, a declarat: "De cateva saptamani, o campanie brutala impotriva persoanelor din comunitatea LGBT a Cecenia."

In aceste zile, foarte putini oameni au curajul sa comunice cu cei care monitorizeaza respectarea drepturilor omului, chiar si sub protectia anonimatului, din cauza climatului de teroare care-i infricoseaza.

Sa faci o reclamatie impotriva autoritatilor locale este extrem de periculos, deoarece evitarea represaliilor este imposibila. Este dificil sa descrii cat de vulnerabile sunt persoanele din comunitatile LGBT pe fondul homofobiei intense si agresive.

Persoanele LGBT sunt in pericol nu numai din cauza persecutiilor din partea autoritatilor, ci si deoarece pot fi "ucisi pentru onoare" de propriile rude pentru ca murdaresc onoarea familiei.

Kadyrov, care a introdus reguli islamice in regiunea preponderent musulmana, a fost acuzat in repetate randuri de violarea drepturilor omului.