Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, promite sa faca "divortul" de UK cat mai nedurerors pentru UE

In timpul intalnirii dintre Donald Tusk, Presedintelui Consiliului European, si Premierul Japoniei, Shinzo Abe, care a avut lor la Bruxelles, cei doi au vorbit despre viitoarele directii ale relatiilor dimplomatice dintre cele doua entitati politice.

Donald Tusk a vorbit despre importanta summitului din 29 aprilie, cu ocazia caruia se va negocia modalitatea de iesire a Regatului Unit din comunitatea europeana si modul in care U.E va gestiona aceasta situatie de criza pentru urmatorii doi ani. In plus, Tusk a oferit garantii atat cetatenilor, cat si comapaniilor private, ca va incerca sa amelioreze impactul Brexitului.

"Prioritatea noastra primordiala estre aceea de a negocia, cat ne sta in putinta, pentru a crea la fel de multa certitudine si claritate atat pentru toti cetatenii, cat si pentru companii sau pentru statele membre care vor fi afectate in mod negativ de Brexit", a spus presedintele CE, conform Sky News.

In timpul in care Theresa May isi pregateste procedura de parasire a comunitatii europene, prin aplicarea articolului 50, Marea Britanie se confrunta cu o noua criza interna: Parlamentul scotian a initiat un nou proiect de referendum, unde populatia isi poate exprima opinia cu privire independenta tarii si a ramanerii Scotiei in Uniunea Europeana. Referitor la acest subiect, Theresa May a declarat ca a respins deja aceasta cerere a Scotiei pana cand Marea Britanie nu va iesi din Uniunea Europeana in martie 2019.

Ca reactie, prim-ministrul scotian, Nicola Sturgeon, a acuzat statul britanic ca nu impiedica exercitarea democratiei statului scotian: "Cu siguranta nu va fi acceptabila pozitia guvernului Marii Britanii de a fi un blocaj al exprimarii democratice al acestui partament", a declarat Nicola Sturgeon in Parlamentul Scotiei. De asemenea, Sturgeon a afirmat ca acest referendum este singura sansa a Scotiei de a ramane in Uniunea Europeana.

Referitor la negocierea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, Theresa May a declarat ca ii va trimite Presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, "unul dintre cele mai importante documente din istoria recente ale tarii noastre", noteaza cei de la Mirror. In tot acest timp, Donald Tusk afirma ca va incerca sa atenueze impactul produs de Brexit.