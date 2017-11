Presedintele demis al Cataloniei risca sa primeasca un mandat de arest pentru ca nu s-a prezentat la Curtea Suprema de Justitie din Spania - VIDEO

Presedintele demis al Cataloniei risca sa primeasca un mandat de arest pentru ca nu s-a prezentat astazi la Curtea Suprema de Justitie din Spania. La Madrid au inceput audierile in dosarul in care acesta este acuzat de rebeliune, insa oficialul se afla in prezent la Bruxelles. In schimb, alti noua membri ai fostului Guvern catalan s-au prezentat in instanta.