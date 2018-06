Presedintele din Filipine a sarutat o femeie pe gura la un eveniment: “Esti singura?” - VIDEO

Duterte a oferit duminică în faţa unei mulţimi copia unei cărţi despre presupusa corupţie în Biserica Catolică din Filipine, spunând că ar trebui să o primească o femeie, pentru că el doreşte în schimb un sărut.

“Fără bărbaţi, preţul pentru acest lucru este un sărut”, a declarat el, în timp ce a chemat o femeie în alb din mulţimea care aplauda. “Eşti gata pentru un sărut?”.

Două femei au urcat pe scenă şi Duterte le-a spus să împartă cartea. Preşedintele în vârstă de 72 de ani a sărutat-o pe una dintre ele pe obraz, dar i-a semnalat celeilalte că dorea un sărut pe buze.

Esti singură? Nu eşti despărţită? Dar poţi să-i spui că asta nu este decât o glumă?”, a fost auzit Duterte spunându-i femeii înainte de a o săruta pe gură şi a o îmbrăţişa apoi.

WATCH: Filipino community in Seoul, South Korea cheers as President Duterte kisses an OFW on stage https://t.co/sQ4pNycguW pic.twitter.com/KH2qJcnyaV