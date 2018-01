Presedintele Donald Trump a incercat, fara succes, sa opreasca lansarea unei carti care i-ar putea strica imaginea. Cum este descris Trump in volumul numit "Foc si Furie" - VIDEO

Cartea “Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump”, semnata de un jurnalist american, se bazeaza pe interviuri cu fosti si actuali colaboratori ai liderului american. In campania electorala, se precizeaza in carte, consilierii sai au fost nevoiti sa-l invete lucruri de baza despre Contitutie. De altfel, Trump nu si-ar fi dorit sa castige alegerile, iar victoria ar fi fost o surpriza. Casa Alba considera cartea drept o lucrare plina de afirmatii false.

Sarah SANDERS, PURTATOR DE CUVANT AL CASEI ALBE: Presedintele, Prima Doamna, familia lui nu s-ar fi supus acestui proces daca n-ar fi crezut ca pot castiga alegerile si daca n-ar fi vrut sa castige. E una dintre cele mai ridicole afirmatii din carte.”

Poate cea mai controversata afirmatie din carte este facuta de Steve Bannon, care a fost “mana dreapta” a lui Trump. El a descris intalnirea lui Trump junior cu o delegatie rusa, in campania electorala, drept “nepatriotica” si chiar “tradatoare”. Nu e singura afirmatie din carte atribuita lui Bannon, asa ca liderul american l-a acuzat ca si-a pierdut mintile si l-a amenintat cu un proces.

“-Ne spuneti ceva despre Steve Bannon?-Nu stiu, aseara a spus ca sunt un mare om. E clar ca isi schimba tonul destul de repede.-Ati vorbit cu el?-Nu vorbesc cu el.”

Pentru ca presedintele a spus ca in carte sunt afirmatii false, avocatii acestuia au cerut autorului si editurii sa nu o publice. Dar, editura a anuntat ca, in loc sa intre marti in librarii, asa cum era prevazut, cartea va fi disponibila mai de vreme, de astazi. Si, in timp ce a respins afirmatiile din carte, Casa Alba a luat totusi masuri.

Pentru a nu apararea noi scurgeri de informatii le-a interzis angajatilor accesul in cladire cu propriile telefoane, urmand sa le foloseasca doar pe cele de serviciu.