Presedintele Donald Trump a recunoscut oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut ca ambasada americana sa fie mutata in acest oras - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA: ”Am hotarat ca este timpul sa recunoastem oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului. Am apreciat ca aceasta decizie este in interesul Statelor Unite si contribuie la continuarea procesului de pace dintre Israel si palestinieni.”

Donald Trump spune ca a facut ceea ce au promis anterior alti presedinti americani, care insa nu s-au tinut de cuvant. Dupa anunt, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat sa inceapa pregatirile pentru mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Evident, decizia lui Trump a fost salutata de premierul israelian.

Benjamin NETANYAHU, PREMIERUL ISRAELULUI: ”Suntem profund recunoscatori presedintelui pentru decizia sa curajoasa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.”

Decizia a fost criticata de liderii palestinieni. Presedintele Mahmoud Abbas a declarat ca aceste inacceptabile masuri submineaza eforturile de pace in regiune.

Mahmoud ABBAS, PRESEDINTELE PALESTINIAN: ”Aceasta decizie nu va face decat sa ofere ajutor organizatiilor extremiste care vor sa aduca regiunea la razboi religios.”

Alti lideri palestinieni au cerut tarilor musulmane sa rupa legaturile politice si economice cu ambasadele americane si sa-i expulzeze pe ambasadorii americani. O reactie dura a venit si din partea presedintelui Turciei.

Recep ERDOGAN, PRESEDINTELE TURCIEI: ”Un pas ca acesta este, de fapt, punerea regiunii intr-un cerc de foc. Hei, Trump! Ce incerci sa faci? Ce fel de abordare este aceasta?”

Ingrijorati s-au aratat si aliatii occidentali ai Statelor Unite – Germania, Franta si Marea Britanie. Oficialii europeni spun ca decizia lui Trump risca sa reaprinda vechiul conflict dintre palestinieni si israelieni.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI: ”Este o decizie regretabila, pe care Franta nu o aproba si care este in contradictie cu dreptul international si cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU.”

Anuntul presedintelui american i-a infuriat nu doare pe palestinieni, ci si pe locuitorii altor state musulmane. Mii de oameni au iesit in strada in Fasia Gaza, Cisiordania, in fata ambasadelor americane din Turcia si Liban. Acestia au dat foc steagurilor americane si au amenintat cu represalii.

”Trump, esti nebun. Ai deschis portile iadului.”

Ierusalimul este extrem de controversat din punct de vedere politic. Israelul spune ca e capitala sa, cu tot cu partea de est, pe care a ocupat-o in 1967. Palestinienii insa sustin ca Ierusalimul de Est este capitala lor. Astfel, exista temerea ca decizia administratiei americane ar putea duce la haos si violenta in regiune.