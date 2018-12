Presedintele Nigeriei neaga zvonurile ca ar fi fost inlocuit de o clona: Sunt chiar eu, adevaratul!

Potrivit CNN, el a anunţat duminică pe Twitter că a vorbit despre aceste zvonuri în timpul unei vizite oficiale în Polonia.

”Una dintre întrebările cu care m-am confruntat în timpul întâlnirilor mele cu nigerienii din Polonia a fost dacă eu am fost clonat sau nu. Aceste zvonuri ignorante nu mă surprind - când am fost plecat în concediu medical, anul trecut, mulţi au sperat că am murit”, a scris Buhari.

În 2017, preşedintele Nigeriei a petrecut mult timp la Londra, pentru a se trata de o afecţiune care nu a fost dezvăluită publicului. La un moment dat, el a lipsit din Nigeria 3 luni de zile.

Absenţa sa îndelungată a provocat apariţia unor speculaţii pe internet, iar unul dintre zvonuri spune că ar fi murit. Duminică, preşedintele a postat mesaje pe Facebook şi Instagram spunând că acest zvon i-a făcut pe unii oameni să vorbească cu vicepreşedintele Yemi Osinbajo, cerându-i acestuia să-i pună pe ei în funcţiile de adjuncţi.

”Asta l-a jenat foarte mult. Am discutat despre asta când m-a vizitat în timp ce eram în covalescenţă. Şi pot să vă asigur că în tot acest timp am fost eu, adevăratul eu. Luna aceasta îmi voi sărbători a 76-a aniversare de naştere. Şi mă ţin bine în continuare”, a anunţat preşedintele Nigeriei.