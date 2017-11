Presedintele Parlamentului catalan si 5 deputati au ajuns la Curtea Suprema de la Madrid. Ei au fost audiati in dosarul in care sunt acuzati - VIDEO

Presedintele Parlamentului catalan, dar si cinci deputati au ajuns astazi la Curtea Suprema de la Madrid. Ei au fost audiati in dosarul in care sunt acuzati de rebeliune si deturnare de fonduri pentru organizarea referendumului privind independenta Cataloniei. Instanta urmeaza sa decida daca vor fi plasati in arest preventiv, asa cum s-a intamplat cu opt fosti ministri catalani.