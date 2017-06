Presedintele Parlamentului European avertizeaza ca zeci de milioane de migranti ar putea ajunge in Europa

Evenimentul a avut loc cu o zi inaintea summitului european in cadrul caruia se asteapta ca unii lideri europeni sa ceara mai multe eforturi pentru diminuarea masivului flux migrator care vine dinspre Africa pe ruta Mediteranei centrale, precum si pentru grabirea reformei sistemului european de azil, relateaza Agerpres, citand agentia EFE.

“Sunt provocari majore, lipsesc resursele financiare”, a spus sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, ea adaugand ca “nu trebuie construite ziduri, ci asocieri” cu tarile de origine si de tranzit.

In schimb, presedintele PE, Antonio Tajani, a avertizat ca “zeci de milioane” de migranti din Africa ar putea ajunge in Europa daca UE nu ia masuri de combatere a acestor fluxuri si a cerut ca in viitorul buget european sa se aloce fonduri suplimentare pentru gestionarea migratiei.

Insa Federica Mogherini a sustinut ca inchiderea rutei Mediteranei centrale “nu este posibila si nici nu este obiectivul UE”, ea invocand situatia din Libia — tara traversata de acest flux migrator si unde inca nu exista o autoritate statala functionala — si faptul ca prima obligatie este “salvarea” migrantilor care vin pe Mediterana.

La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre decizia institutiei pe care o conduce de a declansa proceduri de infringement impotriva Ungariei, Cehiei si Poloniei pentru neaplicarea cotelor obligatorii de refugiati impuse la Consiliului UE pentru Justitie si Afaceri Interne (JAI) din septembrie 2015. “Trebuie aplicate regulile. Nu sunt in razboi impotriva acestor tari (...), nu sunt agresiv, doar sa aplice regulile”, a spus Juncker.

Austria a propus recent inchiderea rutei Mediteranei centrale printr-un plan care cuprinde si crearea de tabere de refugiati in tari precum Egipt si Tunisia, de unde sa fie relocati in Europa migrantii care au drept de azil si astfel sa fie descurajata imigratia ilegala. In cadrul conferintei la care au participat si reprezentanti ai mai multor organizatii internationale, precum ONU si Organizatia Internationala pentru Migratie, s-a discutat si despre modalitatile de sustinere a integrarii migrantilor, dar si de repatriere a celor care nu primesc azil in statele UE.

“In urmatorii doi ani, UE (institutii, state membre, parlamente nationale, agentii, regiuni, etc.) vor trebui sa-si mobilizeze resursele si sa elaboreze instrumente legislative, diplomatice, financiare, de securitate si umanitare pentru o strategie globala”, a indicat PE dupa conferinta.

Provocarile ce privesc politica migratiei sunt de o asemenea magnitudine incat “pun la incercare capacitatea noastra de a le aborda in mod ordonat”, se mai subliniaza in concluziile reuniunii, atragandu-se totodata atentia ca este foarte probabil ca problema migratiei sa domine campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, cum s-a intamplat si la alegerile desfasurate recent in Olanda sau Franta.