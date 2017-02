Presedintele Romaniei s-a adresat Parlamentului cu un discurs in forta, legat de modificarea codurilor penale si de protestele din strada - VIDEO

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: “In 11 decembrie, PSD-ul a repurtat marea victorie. A promis in campanie ceva, dar s-a apucat de altceva. Grija prima a fost sa va ocupati de dosarele penalilor, si romanii sunt indignati si revoltati.”

Deputatii PSD nu au putut suporta criticile aduse de presedinte, asa ca la scurt timp de la inceperea discursului, acestia au iesit din sala. Iohannis a reactionat cu umor.

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: “Cine trebuie sa vina cu solutia? In mod normal cel care a creat problema, PSD.... Ati obosit deja, ghinion.”

Si daca membrii partidului aflat la guvernare au ramas nemultumiti de ce a spus presedintele, atunci cei din opozitie l-au aplaudat. In discursul sau, Klaus Iohannis a spus ca daca PSD nu rezolva criza creata, atunci el va convoca consultari la Cotroceni pentru a gasi solutiile potrivite. Presedintele a trecut in revista si protestele de amploare organizate de romani.

Klaus IOHANNIS, PRESEDINTELE ROMANIEI: “Romanii au iesit in strada si au readus lumina in procesul democratic...”

Premierul roman, Sorin Grindeanu nu a asistat la discursul presedintelui pentru ca nu ar fi fost invitat. Acum doua zile, el a anuntat ca ordonanta de urgenta privind modificarile codurilor penale va fi abrogata. Anuntul insa nu i-a convins pe romani sa nu mai iasa in strada. Acum ei au o alta revendicare: demisia Guvernului.

In a saptea seara de proteste au fost 20 de mii de oameni in Piata Victoriei, cu mult mai putin decat in serile precedente. Totusi, ei spera ca mesajele lor nu vor ramane fara ecou. Cu aceleasi dorinte, alti zeci de mii de romani au manifestat in marile orase din tara.

In fata Palatului Cotroceni insa, s-au adunat cei care sustin Guvernu. Au fost in jur de 2500 de oameni. Aici, vinovat de cele intamplate este considerat Klaus Iohannis.

“Unde este domnul presedinte la aceasta ora...”

Cel mai amplu protest organizat dupa adoptarea ordonantei de urgenta a avut loc duminica, cand peste 200 de mii de oameni au umplut centrul Bucurestiului. Tot duminica, premierul roman a anuntat ca ordonanta ce aduce schimbari Codului Penal si celui de Procedura Penala este abrogata.