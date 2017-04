Presedintele Siriei a cerut oficial ONU sa ancheteze atacul chimic de la Khan Sheikhoun. "Sunt numai minciuni"

In atac au murit 87 de persoane, inclusiv 31 de copii, relateaza The Associated Press. Al-Assad a declarat pentru agentia de stat RIA Novosti ca ONU nu a trimis inca pe nimeni.

El a acuzat Occidentul si mai ales Statele Unite ca nu le permit expertilor sa se duca in Siria. Liderul sirian a instat ca, daca expertii vor veni in Siria, vor vedea ca informatiile despre ceea ce s-a intamplat in procincia Idleb ”sunt numai minciuni”.

Tot joi, armata rusa a pus la indoiala concluziile Organizatiei pentru Interzicerea Armamentului Chimic (OIAC), potrivit carora victimele atacului de la 4 aprilie au fost expuse gazului sarin sau unui agent neurotoxic similar.

Un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, general-maiorul Igor Konasenko, pune la indoiala, citat intr-un comunicat, faptul ca s-ar fi putut colecta atat de rapid esantioane si ca s-ar fi efectuat analize atat de rapid..

El a subliniat ca ar dori sa primeasca raspunsuri la aceste intrebari cat mai rapid posibil.

Konasenko a apreciat ca numai in urma unei anchete ”obiective” la fata locului poate fi stabilit adevarul despre ceea ce s-a intamplat la Khan Sheikhoun, in provincia Idleb si cine este vinovat.

Statele Unite si alte tari occidentale au acuzat Guvernul sirian ca este responsabil de acest atac.

Ahmet Uzumcu, directorul general al OIAC a anuntat miercuri ca rezultate ”de la patru laboratoare desemnate de OIAC indica o expunere la sarin sau la o substanta asemanatoare cu sarinul”.