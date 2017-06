Presedintele Statelor Unite, dat in judecata de aproape 200 de congresmeni. "Nu facem asta din placere, dar nu avem de ales"

Aproape 200 de democrati din Congresul american si-au unit fortele pentru a demara un proces impotriva presedintelui Donald Trump, pentru ca ar fi primit plati din partea guvernelor straine, prin intermediul afacerilor sale, dupa investirea in functie, relateaza BBC News. Cel putin 30 de senatori si 166 de membri ai Camerei Reprezentilor sunt implicati.

Reclamantii il acuza pe Trump ca a incalcat o prevedere a Constitutiei ce interzice primirea de daruri fara aprobarea Congresului. Potrivit lor, acesta este cel mai mare numar de congresmeni din istorie care dau in judecata un presedinte. “Presedintele Trump are conflicte de interese in cel putin 25 de tari si se pare ca foloseste Presedintia pentru a-si maximiza profiturile”, a spus reprezentantul John Conyers.

“Nu facem acest lucru din placere sau pentru partid, ci pentru ca presedintele Trump nu ne-a lasat nicio optiune”, a adaugat el.

Mai multi oficiali, inclusiv procurorii generali din Maryland si Washington DC, dar si companii private l-au dat in judecata pe Trump in acelasi dosar.

Casa Alba a negat acuzatiile. Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Sean Spicer, a spus ca “politica de partid” s-ar putea afla in spatele proceselor. Departamentul de Justitie a refuzat sa comenteze cel mai recent proces initiat de congresmeni, dar a avertizat anterior ca este neconstitutional ca cineva sa il dea in judecata pe presedinte in capacitate privata.

Organizatia lui Trump include peste 500 de entitati juridice, inclusiv hoteluri, terenuri de golf si cladiri de apartamente, dintre care multe au facut afaceri cu guvernele straine.

Printre elementele-cheie ale anchetei privind incasarile de la guvernele straine figureaza Trump International Hotel, deschis anul trecut de Trump in apropoere de Casa Alba. Pe langa problema platilor din strainatate, noua plangere subliniaza ca acest hotel reprezinta o problema de concurenta pentru hotelurile invecinate.

Washington Post citeaza mai multe exemple de tari straine care manifesta o preferinta pentru acest hotel, precum Kuwaitul, care a transferat acolo un eveniment prevazut initial la Four Seasons.

Trump a mers personal sa primeasca invitatii la hotel, dupa investirea in functie.

Arabia Saudita, destinatia primei vizite in strainatate a lui Trump, a inchiriat de asemenea camere la hotel, prin intermediar, dupa investirea in functie a liderului de la Casa Alba.

Turcia a organizat un eveniment sponsorizat de stat acolo luna trecuta, iar ambasadorul Georgiei a stat la hotel in aprilie.

In consecinta, hotelul ar putea atrage evenimente care ar fi fost organizate altfel la centrul de conventii din Washington sau la cel din Maryland detinute de stat, ale caror venituri merg la buget, spun procurorii.

In ianuarie, ONG-ul anticoruptie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, sprijinit de juristi si specialisti in drept constitutional, au depus o plangere similara la un tribunal federal din New York, bazandu-se pe aceeasi clauza. Insa noua plangere este prima prezentata de entitati guvernamentale.

Dupa ce a fost investit in functie, in luna ianuarie, Trump le-a incredintat fiilor sai controlul asupra functionarii afacerilor sale, dar si-a pastrat toate activele din cadrul Trump Organization. Mai mult, fiul sau, Eric, a dezvaluit ca il tine la curent pe tatal sau cu situatia grupului si se consulta cu acesta.