Presedintele Statelor Unite este anchetat pentru ca l-a demis pe seful FBI. Anuntul facut de Donald Trump pe Twitter

De asemenea, liderul american a parut sa il acuze pe Procurorul General adjunct ca gestioneaza o “vanatoare de vrajitoare” impotriva sa, relateaza CNN, potrivit News.ro.

„Sunt anchetat pentru ca l-am demis pe directorul FBI de catre un barbat care mi-a spus sa il concediez pe directorul FBI!”, a scris Trump.

Nu este clar la cine s-a referit Trump, insa Procurorul General adjunct Rod Rosenstein a fost cel care a scris o nota interna prin care a recomandat concedierea lui Comey. De asemenea, el a aprobat numirea unui procuror special care sa se ocupe de dosarul posibilei ingerinte ruse in alegerile din SUA.

Mesajul de vineri al presedintelui a reprezentat prima confirmare oficiala ca este anchetat de procurorul special pentru concedierea lui Comey, luna trecuta.

Trump a admis intr-un interviu ca se gandea la controversa legata de Rusia cand a luat decizia.Nu este clar daca anuntul lui Trump se bazeaza pe informatiile aparute in presa sau daca Presedintia a fost informata oficial.

De asemenea, Trump a demonstrat vineri dimineata ca ancheta privind Rusia continua sa ii ocupe atentia, printr-o serie de msaje in care a critica controversa. „Dupa sapte luni de anchete&audieri in comisii in legatura cu ‘colaborarea mea cu rusii’, nimeni nu a reusit sa arate vreo dovada. Trist!”, a scris el.

“In pofida vanatorii false de vrajitoare care are loc in America, numele economice&privind locurile de munca sunt grozave. Reglementarile jos, slujbele si entuziamul sus de tot”, a adaugat el.

Washington Post a scris miercuri ca procurorul special care coordoneaza ancheta cu privire la un presupus amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane, Robert Mueller, ancheteaza daca presedintele Donald Trump a obstructionat justitia in dosarul rus.

Procurorul Mueller ar fi solicitat intrevederi cu cinci oficiali din serviciile de informatii, dintre care trei au acceptat sa fie audiati.

Este vorba despre Daniel Coats, directorul serviciilor de informatii (ODNI), Mike Rogers, directorul agentiei de spionaj NSA si de fostul sau adjunct Richard Ledgett.

Aceste intrevederi pot avea loc saptamana aceasta.

”Scurgerea de informatii de la FBI cu privire la presedinte este scandaloasa, de neiertat si ilegala”, a reactionat avocatul lui Trump Marc Kasowitz, fara sa se pronunte pe fond.