Presedintele turc si-a scos sustinatorii in strada, cu o saptamana inaintea unui referendum, la un miting urias organizat la Istanbul - VIDEO

Duminica viitoare, turcii vor vota pentru sau impotriva schimbarii Constitutiei, care vizeaza extinderea puterii presedintelui. La manifestatia de ieri, Erdogan a tinut un discurs in uralele multimii si a chemat alegatorii sa voteze “da”. Pe de alta parte, cei din opozitia au organizat propriul miting in care au incurajat populatia sa nu sustina reforma propusa de presedinte. In cazul in care va fi adoptata, sistemul parlamentar va fi inlocuit cu cel prezidential si ii va permite presedintelui sa numeasca ministri si oficiali de rang inalt.