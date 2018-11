Cum a decis presedintele Turkmenistanului sa-si surprinda colegii, la o sedinta de Guvern: l-au aplaudat cu admiratie - VIDEO

Imbracat in camasa si cu cravata la gat, presedintele Turkmenistanului a decis sa le demonstreze membrilor Guvernului ca este intr-o forma fizica buna. Asa ca, in aplauzele celor prezenti, oficialul a ridicat de la piept bara din aur, pe care a primit-o in dar. A stat asa cateva secunde si a zambit plin de mandrie.

Gurbanguli Berdimuhamedov este renumit pentru astfel de extravagante. Anterior si-a demonstrat forta in fata soldatilor, facandu-si aparitia pe un poligon militar, de parca ar fi fost pe platoul de filmari.

Iar anul trecut, presedintele a fost filmat in timp ce inspecta, calare, santier. Berdimuhamedov a fost protagonistul unei faze amuzante si acum cinci ani, la o cursa nationala de hipism. La un moment dat calul sau s-a impiedicat si l-a aruncat din sa.

Liderul Turkmenistanului are 61 de ani si conduce tara din 2007.

Vezi aici momentul in care presedintele ridica de cateva ori o bara fara greutati: