Presedintele unei mari companii mass-media, impuscat mortal in Istanbul. Guvernul care ar fi pus la cale asasinatul

"Mogulul media" Saeed Karimian, fondatorul si presedintele companiei de televiziune in limba persana Gem TV, a fost impuscat mortal in Istanbul, sambata seara, dupa ce ar fi primit amenintari din partea regimului de la Teheran, informeaza bbc.com. Saeed Karimian a fost ucis la varsta de 45 de ani in cartierul Maslak din Istanbul, alaturi de partenerul sau de afaceri din Kuweit.

Vehiculul care a fost folosit in acest asasinat a fost gasit ulterior, dupa ce a fost incendiat. Politia din Turcia a demarat o ancheta.

Saeed Karimian a fost anterior judecat in absenta de o instanta din Teheran si a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru ”raspandirea propagandei impotriva Iranului”.

Fondatorul Gem TV ar fi decedat imediat dupa ce atacatorii inarmati, care ar fi fost mascati, au dechis focul asupra vehiculului in care se afla. Partenerul sau de afaceri a decedat mai tarziu, la spital.

Gem TV, care dubleaza seriale si emisiuni occidentale in limba persana si le transmite in Iran, a fost criticata de aceasta tara pentru difuzarea unor programe TV care ar fi impotriva valorilor islamice si a acuzat postul de televiziune ca ”promoveaza cultura occidentala”.

Familia lui Saeed Karimian a declarat pentru BBC ca fondatorul Gem TV a fost amenintat de regiml de la Teheran in ultimele trei luni si, prin urmare, planuia sa paraseasca Istanbulul si sa se intoarca in Londra. Totusi, surse din guvernul turc au sugerat ca asasinatul ar putea avea legatura cu afacerile postului de televiziune si cu rafuieli intre bande.

Gem Group, care detine Gem TV, a fost infiintat in Londra, iar ulterior s-a extins in Dubai. Potrivit site-ului grupului de media, acesta detine 17 televiziuni in limba persana si alte trei televiziuni in limbile kurda, azera si araba.