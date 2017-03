Presupusul asasin moldovean Vitalie Proca cere clementa la ICCJ. Ce rol a jucat intr-un conflict intre interlopii romani

Proca isi recunoaste vina, insa crede ca pedeapsa capatata - 21 de ani si 8 luni de detentie - este mult prea mare. El se plange ca a capatat maximul de pedeapsa pentru tentativa de omor si un plus de pedepsa pentru incalcarea regimului armelor si munitiilor. Proca sustine ca vrea sa se intoarca la copiii sai si sa devina "baiat bun". Mai mult, el spune ca a facut deja 2 denunturi penale, deci ar trebui sa i se injumatateasca pedeapsa.

Potrivit procurorilor, Vitalie Proca a fost angajat in anul 2012 de fratii Bogdan si Razvan Mararu sa-l asasineze pe liderul lumii interlope din Piatra Neamt, Ioan Dumitru Mironescu. Pe 26 noiembrie, cu sprijinul unui complice, Ion Druta, Vitalie Proca s-a deplasat in cartierul Vitan din Bucuresti, in urmarirea lui Ioan Mironescu, insa l-a confundat pe acesta cu un tanar de 26 de ani, Razvan Mircea Isaila, asupra caruia a tras mai multe focuri de arma cu un pistol mitraliera AK 47, in timp ce tanarul isi parca autoturismul.

Observand ca Razvan Mircea Isaila nu a decedat, Vitalie Proca a coborat din autoturism si, folosind un pistol Makarov, a executat mai multe focuri de arma in directia tanarului. Vitalie Proca a fugit de la fata locului, iar Razvan Mircea Isaila a fost transportat de urgenta la spital, unde medicii au reusit sa-i salveze viata.

Procurorii sustin ca fratii Bogdan si Razvan Mararu au luat hotararea de a-l ucide pe Ioan Mironescu ca act de razbunare, dupa ce acesta a comandat amplasarea, in noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2012, a unui dispozitiv exploziv sub autoturismul lui Bogdan Mararu, parcat in apropierea locuintei acestuia din Piatra Neamt. Atentatul a fost dejucat ca urmare a interventiei anchetatorilor.

Fratii Mararu i-au dat lui Vitalie Proca bani si un autoturism marca Audi A6, folosit de acesta la comiterea atentatului din cartierul Vitan, i-au oferit elementele necesare pentru identificarea lui Mironescu si, prin intermediari, au tinut permanent contactul cu Vitalie, anterior si ulterior comiterii faptei. Dupa atentat, Vitalie Proca a fugit din Romania, insa a fost prins in Federatia Rusa si incarcerat, dupa care a fost extradat in Romania.

Intre timp s-a descoperit insa ca Vitalie Proca nu ar fi fost la prima actiune de acest gen. Pe 20 martie 2012, omul de afaceri rus Gherman Gorbuntov a fost impuscat in plina strada in Canary Wharf, unul din centrele financiare ale Londrei. Si in acest caz victima a scapat cu viata iar atentatorul nu a fost prins, iar politia britanica il banuieste tot pe cetateanul moldovean ca ar fi autorul.