Presupusul autor al atacului terorist din Stockholm urma sa fie extradat, dar nu a fost gasit la adresa pe care a oferit-o

Un barbat in varsta de 39 de ani, originar din Uzbekistan, este suspectat ca a intrat cu un camion furat vineri in multime, omorand patru oameni - un britanic, un belgian si doi suedezi - si ranind alti 15, inclusiv o romanca.

Politia a precizat duminica faptul ca barbatul era cunoscut ca simpatizand extremisti.

Cererea sa de azil a fost respinsa in iunie, iar barbatul era cautat de autoritatile in domeniul imigratiei, a precizat politia.

El a furat camionul, apartinand unui producator de bere, si a intrat cu el in fatada magazinului Ahlens vineri dupa-amiaza.

Suspectul, a carui identitate nu a fost divulgata, era cunoscut serviciilor de informatii si a fost arestat vineri seara.

Insa era considerat doar un ”personaj marginal”, potrivit sefului politiei suedeze Dan Eliasson.

Cine sunt cele 4 victime

Un britanic, un belgian si doi suedezi au fost ucisi in atentatul de vineri de la Stockholm, anunta politia suedeza, relateaza The Associated Press.

Jan Evensson din cadrul Politiei din Stockholm a declarat duminica, intr-o conferinta de presa televizata, ca cele patru victime sunt un britanic, un belgian si doi suedezi.

Insa oficialul nu le-a dezvaluit identitatile.

El a declarat, de asemenea, ca presupusul autor al atentatului de vineri, un barbat originar din Uzbekistan in varsta de 39 de ani, a depus o cerere de azil, care a fost respinsa in 2016.

Insa politia nu a putut sa-l gaseasca pentru a-l deporta, deoarece nu se afla la adresa pe care le-a dat-o autoritatilor.

”Stim ca simpatiza organizatii extremiste”, a adaugat Jonas Hysing, din cadrul Politiei Nationale suedeze.

Inca cinci persoane au fost retinute in legatura cu atentatul de la Stockholm, iar alte 500 au fost interogate

Cinci persoane au fost retinute in legatura cu atacul cu un camion furat de vineri de la Stockholm, iar 500 de persoane au fost interogate, a anuntat duminica politia suedeza, relateaza The Associated Press.

Jan Evensson din cadrul Politiei din Stockholm a declarat duminica, intr-o conferinta de presa televizata, ca fortele de ordine au arestat alte cinci persoane in legatura cu atentatul cu un camion furat de vineri.

Alte peste 500 de persoane au fost interogate in cadrul anchete, a spus el.

Procuratura suedeza aresteaza o a doua persoana in legatura cu atentatul de la Stockholm

Procuratura suedeza a arestat duminica o a doua persoana in legatura cu atentatul de la Stockholm, pe care o acuza de ”infractiuni impotriva natiunii” si continua sa retina alte patru persoane, relateaza The Associated Press.

”O persoana suspectata de infractiuni teroriste prin omucidere a fost arestata”, a declarat pentru Associated Press o purtatoare de cuvant, Karin Rosander.

Zece raniti, dintre care patru grav, internati in continuare in trei spitale din Stockholm in urma atentatului de vineri

Zece dintre cele 15 persoane ranite in atentatul de la Stockholm, inclusiv un copil si o romanca, sunt internate in continuare in trei spitale din capitala suedeza, au anuntat duminica autoritatile din oras insarcinate cu monitorizarea lor, relateaza The Associated Press.

Patru dintre cele zece persoane internate sunt considerate ca fiind ranite ”grav”, iar celelalte sase, intre care se afla si copilul, sunt ranite usor, a declarat un purtator de cuvant, Patrik Soderberg.

O ”sarcina importanta” care le revine celor ce-i ingrijesc pe ranitii este sa le ofere un ”sprijin psihologic pe termen lung celor care au nevoie de el”, in urma atacului de vineri, soldat cu patru morti, a adaugat Soderberg .