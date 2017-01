Prima decizie luata de Trump dupa ce a ajuns la Casa Alba. Ce se va intampla cu vechile aliante ale SUA

Administratia Trump intentioneaza sa dezvolte un sistem de aparare antiracheta 'ultraperformant' pentru protejarea de atacuri dinspre Iran si Coreea de Nord, a anuntat vineri pe website-ul sau Casa Alba, relateaza Reuters.

Declaratia, postata pe site la cateva minute dupa ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al Statelor Unite, nu contine detalii referitoare la eventualele diferente intre sistemul respectiv si cele aflate in curs de elaborare si la costurile sale.

In discursul rostit dupa depunerea juramantului de presedinte al Statelor Unite, desfasurata vineri in fata Capitoliului (sediul Congresului SUA), Donald Trump a spus ca in timpul administratiei sale SUA isi vor consolida vechile aliante si vor crea unele noi. El si-a exprimat regretul ca SUA finanteaza 'armatele altor tari' si s-a pronuntat pentru crearea unei aliante globale contra 'terorismului islamic radical'.