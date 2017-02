Prima demisie in administratia Trump. Consilierul presedintelui american pentru securitate nationala a demisionat - VIDEO

Totul dupa ce in presa au aparut informatii ca Michael Flynn a mintit cu privire la contactele telefonice avute cu ambasadorul rus in SUA in perioada dinaintea instalarii lui Donald Trump la Casa Alba.

Discutiile ar fi vizat sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, iar astfel acesta putea fi vulnerabil la santaj din partea Mosocvei. Initial, Flynn declarase ca nu a vorbit despre sanctiuni, acum insa s-a aflat ca a mintit. El devine astfel unul dintre consilierii prezidentiali de rang inalt cu cel mai scurt mandat din istorie.