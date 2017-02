Astfel, Mehriban Alieva, in varsta de 52 de ani va fi alaturi de sotul sau nu doar acasa, ci si la munca. Ea va prelua atributiile presedintelui atunci cand acesta nu va fi in in masura sa le indeplineasca.

Alieva este foarte cunoscuta in Azerbaidjan, ea participand activ in viata sociala si politica. Functia de prim-vicepresedinte a aparut in Azerbaidjan in luna septembrie, dupa mai multe modificari in Constitutie. Cei doi s-au casatorit acum 34 de ani.