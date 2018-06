Prima Doamna a Statelor Unite a mers la centrele de detentie pentru minori din Texas. A ales insa o tinuta controversata, care a starnit un val de critici in lume - VIDEO

Prima Doamna a Statelor Unite a urcat la bordul avionului cu care a mers in Texas imbracata intr-o geaca de culoare verde, pe spatele careia era scris un mesaj in limba engleza "Chiar nu-mi pasa! Dar tie?"

Presa americana a atras atentia la acest detaliu si a mentionat ca nimic din ce face Prima Doamna nu este intamplator. Nu a vrut sa transmita niciun mesaj ascuns - a insistat echipa ei. De altfel, Melania nu mai purta jacheta cu pricina la coborarea din avion.

In Texas, sotia presedintelui american s-a intalnit cu medici, asistenti sociali si alte persoane care s-au ocupat de cei aproximativ 2.300 de copii separati de familiile lor la granita cu Mexicul.

Melania TRUMP, PRIMA DOAMNA A STATELOR UNITE: “Vreau sa va multumesc tuturor pentru munca voastra eroica de zi cu zi, pentru tot ce faceti pentru acesti copii. Stim cu totii ca sunt aici fara familiile lor.”

Imaginile sfasietoare cu copii tinuti in custi, in centre de detentie, si cu cei mai mici plangand dupa mamele lor au provocat indignare si au ridicat semne de intrebare in privinta moralitatii administratiei Trump. In cele din urma, presedintele american si-a schimbat pozitia miercuri, printr-un ordin care a pus capat acestor separari controversate.

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Vom mentine familiile reunite. Nu mi-a placut imaginea si senzatia pe care o ofera faptul ca familiile sunt separate. In acelasi timp noi mentinem granita solida cu zero toleranta.”

Totusi, decretul semnat de Trump nu clarifica situatia copiilor de migranti. Acestia ar urma sa fie mutati alaturi de familiile lor, insa tot in spatele gratiilor unor centre de detentie. Potrivit legii americane, cei mici nu pot fi retinuti mai mult de 20 de zile.