Prima femeie musulmana care a devenit judecator in SUA, gasita moarta in conditii suspecte. Ce spun colegii ei

Sheila Abdus-Salaam, in varsta de 65 de ani, judecator la cea mai inalta instanta din New York, era prima femeie musulmana care a devenit magistrat in sistemul judiciar american, in 2013. Cadavrul ei a fost gasit plutind pe raul Harlem, in jurul orei locale 1:45, potrivit politiei.

Abdus-Salaam a fost identificata de familie, insa cauza decesului va fi anuntata doar dupa autopsie. Politistii spun ca trupul neinsufletit nu prezenta urma de violenta.

Potrivit New York Post, judecatoarea fusese data disparuta in dimineata zilei de miercuri de sotul ei. Colegii sustin ca moartea ei este inexplicabila. "Curtea a suferit o pierdere ireparabila", spune Janet DiFiore, judecator-sef al instantei unde era magistrat Abdus-Salaam.