Prima imagine cu cel care ar fi ucis 10 oameni la Toronto. Martor: ”Doar la razboi vezi asa ceva”

Poliţia l-a identificat drept Alek Minassian, un programator în vârstă de 25 de ani, care, cel mai probabil, suferă de probleme psihice. Aşadar, nu ar fi vorba de un act de terorism.

Alerta s-a dat în jurul orei locale 13:30, într-o suburbie din nordul oraşului canadian Toronto. O dubă închiriată a virat într-o intersecţie aglomerată şi a intrat pe trotuar, secerându-i pe toţi care i-au stat în cale. Trotuarul era plin, întrucât cei care lucrează în zonă ieşiseră să ia prânzul.

“A urcat pe trotuar şi a început să lovească oamenii. I-a lovit pe toţi, a lovit şi staţia de autobuz, geamurile s-au spart. Am văzut o femeie în staţie şi am oprit şi m-am dus la ea. Doamne, nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Doar la război vezi aşa ceva.”

Getty

Au urmat scene de haos, cu răniţi întinşi pe jos şi martori care încercau să le acorde primul ajutor.

“Am văzut maşina cum a urcat pe trotuar. Toată lumea striga: “Opreşte maşina!” Dar şoferul nu a oprit. A mers mai departe. Am văzut că unii dintre cei loviţi nu mai mişcau deloc.”

“Un bărbat traversa intersecţia pe jos. A intrat în el, apoi a mers în faţă, a urcat pe trotuar, a lovit alţi oameni, şi a condus mai departe.”

Getty

Martorii au povestit că şoferul părea că încearcă să lovească cât mai mulţi oameni.

“Avea viteză şi nu părea să fi pierdut controlul asupra volanului. Nu merge haotic, ci drept. Apoi a reuşit să ia curba perfect.”

Poliţiştii au găsit trupuri împrăştiate pe trotuar pe o distanţă de aproape doi kilometri. Pentru unii dintre cei loviţi, ajutorul medicilor a venit prea târziu.

Şoferul a oprit maşina pe trotuar câteva zeci de metri mai în faţă. Acolo a şi fost arestat de poliţişti, după ce, potrivit martorilor, i-ar fi ameninţat pe agenţi cu un pistol. În cele din urmă, ar fi lăsat arma jos şi s-ar fi predat.

Individul arestat a fost indentificat de poliţie drept Alek Minassian, un programator în vârstă de 25 de ani, care studia la un colegiu din Ontario. Tânărul era cunoscut poliţiei, au indicat aceleaşi surse.

Incidentul a provocat panică. Mai multe staţii de metrou din zonă au fost închise, iar în cartier au fost impuse restricţii de circulaţie.