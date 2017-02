Prima infatisare dupa ce un refugiat sirian a dat in judecata Facebook. Tanarul acuza compania de defaimare

Tanarul acuza compania de defaimare, pentru ca - spune el - nu ar fi sters in timp util postarile in care era acuzat ca este unul dintre cei care au comis atacul terorist de la Bruxelles.

Facebook a reactionat si a spus ca a eliminat postarile cu informatii false si ca un proces NU era necesar. Totul a inceput cu publicarea unei fotografii pe Facebook.

In imagine apare un refugiat sirian, in varsta de 18 ani, bucuros peste masura ca a avut norocul sa se fotografieze cu cancelarul german Angela Merkel. Poza a ajuns in presa si a devenit virala pe internet, iar chipul zambitor al tanarului a fost asociat cu politica usilor deschise, promovata de Merkel in timpul crizei refugiatilor.

Povestea sirianului a luat insa o turnura urata dupa atacurile de la Bruxelles, de anul trecut, cand - pe Facebook - a reaparut fotografia, iar tanarul era indentificat in mod fals ca fiind unul dintre suspecti.

Anas: "La inceput am plans, deoarece stiam ca sunt nevinovat. M-am intrebat ce inseamna asta pentru mine, ce se va intampla pe viitor. Nu este o gluma. Este ceva serios."

Articole false, postate pe Facebook, l-au incriminat pe tanarul sirian si pentru alte atacuri teroriste din Europa. In scurt timp, a inceput sa primeasca amenintari cu moartea. Viata lui si a familiei sale adoptive din Germania s-a transformat intr-un calvar.

Anke Meeuw, membra a familiei adoptive "Este pentru prima oara in viata cand ma tem pentru siguranta familiei mele. Ma tem sa nu imi atace casa, sunt atenta la fiecare lucru pe care il fac. Cel mai mult mi-e teama pentru siguranta lui Anas."

Familia acuza compania Facebook ca nu a reactionat la timp astfel incat sa verifice si sa scoata de pe site informatiile false, distribuite si redistribuite de zeci de mii de ori.

Anas: "Nu este vorba doar de mine. Daca oricine poate scrie orice pe Facebook, imprastiind informatii false, fara sa fie pedepsit, atunci vorbim de o problema generala, la nivel mondial."

Ca sa evite probleme similare in viitor, Facebook a luat masuri astfel incat sa poate detecta si sterge mai repede postarile neadevarate, inainte ca acestea sa fie distribuite masiv.

Autoritatile germane vor fi printre primele din lume care vor testa viteza de reactie a celor de la Facebook, cu o lege ce prevede amenzi pentru fiecare stire falsa care nu e indepartata la scurt timp dupa ce a fost postata.