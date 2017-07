Prima intalnire fata in fata Trump-Putin, la summitul G20 de la Hamburg. Cum ar putea afecta dialogul politica americana

Intrevederea de la Hamburg va dura o ora va fi la 16:45, ora Romaniei. Dialogul intre Trump si Putin va avea loc vineri in marja summitului G20 si va avea o importanta cruciala pentru politica interna din Statele Unite, avand in vedere acuzatiile de colaborare in timpul alegerilor prezidentiale intre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Chiar si simple fotografii cu Donald Trump si Vladimir Putin ar putea sa reprezinte un risc politic, pentru ca pot fi utilizate de catre rivalii presedintelui SUA.

Recent, cei doi lideri se apreciau reciproc. Trump „e o persoana foarte inteligenta, e un om talentat, fara niciun dubiu", spunea Putin. "Daca Putin il place pe Donald Trump, stiti ceva, eu numesc asta un avantaj, nu o vulnerabilitate”, ii replica Trump. In ciuda amabilitatilor schimbate in timpul campaniei electorale, planul lui Donald Trump de a imbunatati relatia Statelor Unite cu Rusia pare departe de a se concretiza. Scandalul legat de implicarea rusilor in alegerile americane a redus dramatic marja de manevra a presedintelui american in privinta concesiilor pe care le poate face Moscovei.

Edward Lozansky, presedintele Universitatii Americane din Moscova: "Trebuie sa fim realisti. Putin stie ca Rusia il sustine, se bucura de o popularitate masiva, iar parlamentul rus ar sustine orice decizie a lui Putin. In schimb, Trump e intr-o pozitie de slabiciune. Se confrunta cu o rezistenta semnificativa din partea Congresului, a presei. Asa ca orice bunavointa aratata de Trump fata de Putin si Rusia ar genera imediat o avalansa de critici si reprosuri de tradare."

De aici poate si declaratia lui Donald Trump, facuta joi la reuniunea de la Varsovia: "Indemnam Rusia sa puna capat activitatilor destabilizatoare in Ucraina si in alte locuri si ii cerem sa nu mai sustina regimuri ostile, precum cele din Siria si Iran."

Kremlinul a respins acuzatiile si nu este clar daca aceasta sageata va afecta tonul discutiilor de vineri. Analistii spun ca, dincolo de modul in care presa rusa va prelua declaratia lui Trump, Putiun va avea o agenda foarte clara, spre deosebire de liderul de la Casa Alba "Nu exista o agenda stabilita. Vor vorbi despre ce au chef sa discute", a spus H. R. McMaster, consilierul de securitate al presedintelui american.

Pe de alta parte, rusii nu par sa-si faca iluzii ca discutiile de astazi vor avea vreun rezultat concret. Kremlinul a descris intalnirea doar ca pe o ocazie importanta pentru ca Trump si Putin sa se cunoasca.