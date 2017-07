Prima intalnire Trump - Putin, la summitul G20 de la Hamburg. Cei doi presedinti au dat mana si si-au spus glume - VIDEO/FOTO

SUMARUL EVENIMENTELOR:

♦Putin si Trump au dat mana pentru prima oara la sosirea la summitul G20 in Germania. VIDEO

♦Summitul a inceput oficial cu o reuniune pe tema terorismului international

♦Theresa May si Justin Trudeau incearca sa il convinga pe Trump sa adere din noua la Acordul asupra climei de la Paris

♦Haos pe strazile din Hamburg: manifestanti au incendiat masini ale politiei germane. Sunt asteptati 100.000 de protestatari

♦Politia din Hamburg a cerut intariri, Melania Trump, blocata in casa de oaspeti

Prima zi a Summitului G20 de la Hamburg. Desfasurarea evenimentelor live-text:

UPDATE 16:00 Milioane de oameni spera ca liderii tarilor membre ale g20 sa rezolve problemele lumii, le-a spus vineri cancelarul german Angela Merkel sefilor de stat si de guverne reuniti la Hamburg, relateaza The Associated Press. Ea s-a declarat convinsa ca fiecare dintre ei va face un efort in vederea unor ”rezultate bune”. Insa ”solutii pot fi gasite daca noi suntem pregatiti sa facem compromisuri”, a subliniat ea.

UPDATE 15:30 In jurul orei 17:00, ora Romaniei, este programata intalnirea bilaterala dintre Putin si Trump. Nu se stie inca daca intrevederea va fi urmata de o conferinta de presa. Doar sase persoane au acces in camera in timpul discutiilor Trump-Putin. In afara celor doi lideri, se vor mai afla Seghei Lavrov, Rex Tillerson si doi translatori.

UPDATE 14:45 Politia din Hamburg a cerut intariri din alte zone din Germania din cauza "multiplelor infractiuni" care sunt comise pe fondul protestelor violente care au loc la summitul G20 care se desfasoara in acest oras din nordul tari, relateaza Spiegel. Presa germana relateaza ca Melania Trump a ramas blocata in casa de oaspeti, unde este cazata, din cauza numarului mare de protestatari de afara

UPDATE 14:10 Guvernul German a publicat online imagini cu prima strangere de mana intre Trump si Putin. Cei doi lideri sunt surprinsi dand mana si spunand glume, inainte de intalnirea oficiala. In timp ce liderii se adunau in jurul mesei, Trump i-a intins mana lui Trump, iar acesta l-a batut pe cot. Amandoi au zambit. Intr-un alt clip Trump il bate pe Putin pe spate, in timp ce stau unul langa celalalt.

UPDATE 13:40 Donald Trump a stat de vorba cu cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Theresa May inainte de a lua loc alaturi de cilalti sefi de stat si de guverne si a discuta despre lupta impotriva terorismului, scrie The Associated Press.

Merkel si Trump au stat unul langa celalalt si si-au spus glume, la inceputul summitului. Trump a discutat si cu May, asezata in stanga sa. Presedintele rus Vladimir Putin s-a asezat la cateva locuri departare.

Trump si-a indepartat unii aliati prin decizia de retrage Statele Unite din cadrul Acordului den la Paris cu privire la modificarile climatice si din cauza pozitiei sale dure in sectorul comertului.

UPDATE12:55 Vladimir Putin a spus ca Rusia va face presiuni asupra statelor G20 pentru ca acestea sa isi intensifice eforturile in lupta impotriva terorismului. El a cerut "neutralizarea conditiilor politice, economice, sociale si ideologice care permit expansiunea terorismului".

UPDATE12:35 Trump si Putin s-au intalnit pentru prima data fata in fata si au dat mana. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, cei doi si-au dat mana si au spus "ne vedem curand", facand aluzie la intalnirea bilaterala de dupa amiaza. BBC a facut o scurta comparatie intre cei doi lideri:

UPDATE12:30 Summitul a inceput oficial cu o reuniune pe tema terorismului international.

UPDATE12:20 Rusia, China, India si Brazilia i-au indemnat pe liderii tarilor de la summitul G20 sa sprijine implementarea Acordului Climatic de la Paris, dupa ce acesta a fost respins de catre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters.

”Cerem comunitatii internationale sa colaboreze pentru implementarea Acordului Climatic de la Paris”, se arata intr-un comunicat semnat de tarile BRICS care fac parte si din G20.

De asemenea, aceste tari au cerut in acelasi timp tarilro G20 sa-si demonstreze angajamentul pentru mentinerea unui sistem comercial global cat mai deschis, in vreme ce presedintele american promoveaza un potectionism economic si impunerea de taxe vamale uriase de la Casa Alba. Aceste pozitii pun tarile BRICS in opozitie directa cu presedintele Donald Trump, care a anuntat la inceputul lunii trecute retragerea Statelor Unite din Acordul Climatic de la Paris.

In acelasi timp, politicile protectioniste promovate de miliardarul republican ar putea sa duca la izolarea sa in timpului summitului de doua zile de la Hamburg.

UPDATE 12:05 Donald Trump a ajuns la reuniune, fiind primit de Angela Merkel.

UPDATE 11:50 Presedintele Donald Trump scrie vineri, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca abia asteapta sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul de la Hamburg, in Germania si afirma ca au ”multe de discutat”, relateaza The Associated Press. Intr-o alta postare, presedintele s-a plans de "stirile false" despre el

Trump urma sa soseasca la reuniune. El se va intalni cu Putin la 16:45.

UPDATE 11:40 Vladimir Putin si Recep Tayyip Erdogan au fost primiti de Angela Merkel la summit-ul G20

UPDATE 11:30 Uniunea Europeana va reactiona daca Statele Unite vor impune taxe vamale punitive importurilor de otel din regiune, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la summitul G20 de la Hamburg, transmite Reuters. ”Daca SUA vor introduce tarife pentru importurile de otel din Europa, atunci Europa este pregatita sa reactioneze imediat si adecvat”, a spus Juncker reporterilor. Juncker a mai declarat ca noul acord intre UE si Japonia semnat joi arata ca europenii nu ridica ziduri protectioniste, el facand in acest fel referire la presedintele american Donald Trump.

UPDATE 11:00 Mihail Gorbaciov i-a indemnat pe presedintii american si rus sa refaca increderea intre tarile lor si a evocat, inaintea intalnirii lor la Hamburg, intalnirea sa la Reykjavik, in 1986, cu Ronald Reagan, scrie Radio Free Europe-Radio Liberty. ”Inainte de toate este bine ca aceasta intalnire are loc in sfarsit, desi e o rusine ca are loc abia acum”, a declarat joi pentru RIA Novosti Gorbaciov. ”Au pierdut mult timp, iar acum trebuie sa recupereze”, a apreciat el. ”Trebuie sa reconstruiasca increderea. Pana acum tarile noastre nu au o agenda constructriva”.

”Avem nevoie, acum, de un impuls de la lideri, asa cum s-a intamplat la Reykjavik, in 1986”, a spus Gorbaciov. ”Trebuie sa punem totul pe masa negocierilor si sa stabilim un mecanism de interactiune, nu doar pentru un singur element important, ci pentru toate problemele”.

UPDATE 09:20 La intalnirea Trump-Putin vor mai participa, potrivit Axios, sefii diplomatiilor celor 2 state, Rex Tillerson si Serghei Lavrov, si 2 translatori. Nimeni altcineva nu va avea acces in incaperea unde se va desfasura discutia.

UPDATE 08:15 Vladimir Putin a ajuns la Hamburg la 3 dimineata, potrivit CNN si Tass. Avionul sau a aterizat pe aeroportul Helmut Schmidt din Hamburg

UPDATE 08:00 Cancelarul federal al Germaniei nu vrea sa fie "mediator" intre Vladimir Putin si Donald Trump, potrivit TASS. "Nu", a raspuns Merkel la sosirea in Hamburg, cand a fost intrebata daca intentioneaza sa fie "mediator" intre cei doi. "Noi avem o pozitie ferma, inclusiv in ceea ce priveste situatia din Ucraina. In acest sens, incercam in cadrul Formatului Normandia, inclusiv cu SUA, sa gasim impreuna o solutie", a spus Merkel. "Insa eu vad scopul meu mai degraba nu in mediere, ci in a aduce o contributie la solutionarea problemei, iar o astfel de contributie este tocmai Formatul Normandia", a conchis Merkel.

Ce ar putea discuta Trump si Putin

Intrevederea de la Hamburg va dura o ora va fi la 16:45, ora Romaniei. Dialogul intre Trump si Putin va avea loc vineri in marja summitului G20 si va avea o importanta cruciala pentru politica interna din Statele Unite, avand in vedere acuzatiile de colaborare in timpul alegerilor prezidentiale intre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Chiar si simple fotografii cu Donald Trump si Vladimir Putin ar putea sa reprezinte un risc politic, pentru ca pot fi utilizate de catre rivalii presedintelui SUA.

Recent, cei doi lideri se apreciau reciproc. Trump „e o persoana foarte inteligenta, e un om talentat, fara niciun dubiu", spunea Putin. "Daca Putin il place pe Donald Trump, stiti ceva, eu numesc asta un avantaj, nu o vulnerabilitate”, ii replica Trump. In ciuda amabilitatilor schimbate in timpul campaniei electorale, planul lui Donald Trump de a imbunatati relatia Statelor Unite cu Rusia pare departe de a se concretiza. Scandalul legat de implicarea rusilor in alegerile americane a redus dramatic marja de manevra a presedintelui american in privinta concesiilor pe care le poate face Moscovei.

Edward Lozansky, presedintele Universitatii Americane din Moscova: "Trebuie sa fim realisti. Putin stie ca Rusia il sustine, se bucura de o popularitate masiva, iar parlamentul rus ar sustine orice decizie a lui Putin. In schimb, Trump e intr-o pozitie de slabiciune. Se confrunta cu o rezistenta semnificativa din partea Congresului, a presei. Asa ca orice bunavointa aratata de Trump fata de Putin si Rusia ar genera imediat o avalansa de critici si reprosuri de tradare."

De aici poate si declaratia lui Donald Trump, facuta joi la reuniunea de la Varsovia: "Indemnam Rusia sa puna capat activitatilor destabilizatoare in Ucraina si in alte locuri si ii cerem sa nu mai sustina regimuri ostile, precum cele din Siria si Iran."

Kremlinul a respins acuzatiile si nu este clar daca aceasta sageata va afecta tonul discutiilor de vineri. Analistii spun ca, dincolo de modul in care presa rusa va prelua declaratia lui Trump, Putiun va avea o agenda foarte clara, spre deosebire de liderul de la Casa Alba "Nu exista o agenda stabilita. Vor vorbi despre ce au chef sa discute", a spus H. R. McMaster, consilierul de securitate al presedintelui american.

Pe de alta parte, rusii nu par sa-si faca iluzii ca discutiile de astazi vor avea vreun rezultat concret. Kremlinul a descris intalnirea doar ca pe o ocazie importanta pentru ca Trump si Putin sa se cunoasca.