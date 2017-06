Prima masina zburatoare va decola din Olanda, in 2018. Cum arata si cat costa Liberty, combinatia dintre automobil si elicopter - VIDEO

Acum, un start-up olandez spune ca a reusit sa construiasca un automobil care respecta atat regulile de circulatie pe sosele, cat si regulamentele pentru traficul aerian.

Vehiculul, care este o combinatie intre o masina si un elicopter, a fost inventat de compania olandeza Pal-V si este de asteptat ca primul model sa intre in productie in 2018.

Potrivit producatorilor, Liberty a fost proiectata in concordanta atat cu regulule de circulatie pe sosele, cat si cu regulamentele pentru traficul aerian.

Liberty este un giroplan care, asemenea unui elicopter, este dotat cu o elice, diferenta fiind ca aceasta se misca cu ajutorul energiei eoliene.

Vehiculul este pus in miscare cu ajutorul unui propulsor amplasat in spate, care este echipat cu doua motoare, plus unul de rezerva.