Prima reactie a femeii acuzata ca a trecut indiferenta pe langa victimele atacului din Londra. Ce facea cu telefonul

Imediat dupa atac, fotograful Jamie Larriman a surprins o tanara musulmana, cu val pe cap, care mergea pe podul Westminster cu telefonul in mana. Expresia de pe chip era una greu de citit, iar multi internauti s-au grabit sa o acuze ca nu acorda deloc atentie scenelor groaznice care tocmai se produsesera, dupa cum Stirile Pro TV a relatat aici.

Dupa ce si-a vazut poza raspandita pe internet, femeia a contactat agentia de caritate Tell MAMA si prin intermediul lor a dorit sa transmita un mesaj intregii lumi. Tanara a dorit sa isi pastreze anonimatul, relateaza Mirror.

Declaratia completa a femeii:

"Sunt socata si mahnita de felul in care o poza cu mine circula pe internet. Acelor indivizi care au interpretat si comentat gandurile mele in acel moment groaznic vreau sa le transmit ca nu doar ca am fost devastata ca am asistat la urmarile paralizante ale unui atac terorist, a trebuit sa ma confrunt cu socul de a-mi vedea imaginea postata pe toate retelele de socializare de aceia care nu au putut vedea dincolo de vesmantul meu si care au tras concluzii bazate pe ura si xenofobie."

"Gandurile mele la acel moment erau de tristete, spaima si ingrijorare. Ceea ce nu se vede in poza este ca am vorbit cu mai multi martori ca sa vad ce se intamplase, sa vad daca pot fi cumva de ajutor, chiar daca suficienti oameni erau adunati langa victime. Apoi am decis sa imi sun familia, sa le spun ca sunt bine si ca ma intorceam de la serviciu. In acel timp am ajutat-o pe o femeie sa gaseasca statia Waterloo. Gandurile mele se indreapta catre victime si familiile lor. Vreau sa ii multumesc lui Jamie Larriman, fotograful care a facut poza, pentru ca mi-a luat apararea in presa."