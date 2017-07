Prima reactie a lui Donald Trump dupa intalnirea cu Vladimir Putin: "Intrevederea a fost formidabila"

"Intrevederea a fost formidabila", a declarat el la inceputul unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, in a doua zi a summitului G20 ce se desfasoara la Hamburg, in Germania.

Presedintele american a mai declarat sambata dupa ce s-a intalnit cu premierul britanic Theresa May ca spera ca Statele Unite pot incheia rapid un acord comercial bilateral cu Londra, relateaza Reuters.

„Lucram la un acord comercial care va fi un acord foarte, foarte mare, un acord foarte puternic, grozav pentru ambele tari”, le-a spus Trump reporterilor dupa o discutie cu May in marja summitului G20.

“Cred ca va fi gata foarte, foarte repede”, a adaugat el. Marea Britanie nu poate semna acorduri comercial separate cu Statele Unite sau cu alte tari pana cand nu iese din Uniunea Europeana, in 2019.