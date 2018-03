Prima reactie a lui Mark Zuckerberg in scandalul Cambridge Analytica: ”Am facut si greseli”

Conform unei anchete realizate de New York Times şi The Observer, ediţia de duminică a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiză de date Cambridge Analytica a obţinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care să permită previzionarea şi influenţarea votului alegătorilor în favoarea candidatului Donald Trump, pentru care firma a lucrat în campania din 2016.



În replică, Facebook a ‘suspendat’ Cambridge Analytica, acuzând-o că a colectat, fără asentimentul său, informaţii personale a milioane de utilizatori ai reţelei sociale. Facebook a suspendat, de asemenea, accesul firmei-mamă a Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories (SCL), precum şi pe cele ale lui Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, şi Christopher Wylie, şef al Eunoia Technologies şi fost angajat al Cambridge Analytica.



Aplicaţia dezvoltată de Aleksandr Kogan, ‘thisisyourdigitallife’, se afişa pe Facebook ca ‘aplicaţie de cercetare utilizată de psihologi’. Ea le propunea utilizatorilor să fie plătiţi în schimbul completării unor teste de personalitate. Circa 270.000 de persoane au descărcat această aplicaţie, permiţându-i dezvoltatorului să aibă acces la informaţii precum oraşul indicat în profil sau conţinuturile pe care le apreciaseră.

Mesajul lui Mark Zuckerberg

”Vreau să dezvălui cum se prezintă situaţia Cambridge Analytica şi ce măsuri am luat şi vom lua pentru a rezolva această problemă.

Avem datoria de a vă proteja datele, iar dacă nu o putem face, înseamnă că nu vă putem fi utili. Am investigat să înţeleg exact ce s-a întâmplat şi cum pot fi sigur că nu se va întâmpla din nou. Vestea bună este că cele mai importante măsuri pentru a împiedica să se întâmple aşa ceva le-am luat în urmă cu mulţi ani. Dar am făcut şi greşeli, mai avem multe de făcut şi trebuie să le facem.

Iată o cronologie despre cum s-au desfăşurat evenimentele:

În 2007 am lansat platforma Facebook gândindu-ne că trebuie să fie mai multe aplicaţii sociale. Calendarul trebuie să vă arate datele de naştere ale prietenilor, hărţile trebuie să arate unde locuiesc prietenii voştri, iar numerele de contact trebuie să aibă şi pozele oamenilor. Pentru a face astea, am permis oamenilor să se logheze în aplicaţii, să afle cine sunt prietenii lor şi să aibă informaţii despre ei.

În 2013, un cercetător de la Universitatea Cambridge, Aleksandr Kogan, a creat o aplicaţie cu întrebări personale. A fost instalată de 300.000 de oameni, care au dezvăluit date despre ei şi despre prietenii lor. Având în vedere cum funcţiona Facebook la acea dată, Kogan a reuşit să acceseze datele a milioane de oameni.

În 2014, pentru a opri aplicaţiile abuzive, am anunţat că facem schimbări radicale pentru a limita aplicaţiile să acceseze datele personale. Şi cel mai important, aplicaţii precum cea creată de Kogan nu mai puteau cere date despre prieteni decât dacă aceşti prieteni permiteau asta. De asemenea, le-am cerut celor care fac aplicaţii să obţină aprobarea noastră înainte de a cere date personale despre oameni. Aceste acţiuni împiedică aplicaţii precum cea creată de Kogan să acceseze date personale în prezent.

În 2015, am aflat de la jurnaliştii The Guardian că Kogan a împărtăşit aceste date din aplicaţia sa cu Cambridge Analytica. Este împotriva politicii noastre ca dezvoltatorii de aplicaţii să împărtăşească date fără acordul oamenilor, drept urmare am interzis aplicaţia lui Kogan pe Facebook şi i-am cerut lui si Cambridge Analytica să demonstreze că au şters toate datele obţinute fraudulos. Au prezentat documente prin care au demonstrat asta.

Săptămâna trecută, am aflat de la The Guardian, New York Times şi Channel 4 că Cambridge Analytica nu ar fi şters aceste date, aşa cum ne-au arătat. Le-am interzis imediat accesul la serviciile noastre. Cambridge Analytica susţine că a şters aceste date şi a acceptat să aibă loc un audit făcut de o firmă angajată de noi pentru a confirma asta. De asemenea, lucrăm şi cu alte autorităţi pentru a investiga ce s-a întâmplat.

Kogan şi Cambridge Analytica au abuzat de încrederea Facebook. Dar şi Facebook a abuzat de încrederea oamenilor care au împărtăşit aceste date cu noi şi au crezut că le vom proteja. Trebuie să reparăm asta. În acest sens, am luat deja cele mai importante măsuri în 2014, pentru a împiedica ”actorii negativi” să acceseze date personale în acest fel. Dar mai este de muncă şi voi prezenta aici paşii care urmează:

În primul rând, vom investiga toate aplicaţiile care au avut acces la datele personale înainte de schimbarea din 2014 şi vom face audit în cazul celor suspecte. Vom interzice de pe Facebook aplicaţiile care nu acceptă acest audit. Iar dacă vom descoperi dezvoltatori care au folosit incorect datele personale, îi vom interzice şi vom avertiza toţi oamenii care au folosit aplicaţiile lor, inclusiv pe cei care i-au dat datele lui Kogan.

În al doilea rând, vom restricţiona accesul dezvoltatorilor la datele personale şi mai mult, pentru a împiedica orice alt abuz. De exemplu, nu vor mai avea acces la datele voastre, dacă nu aţi mai folosit aplicaţia lor în ultimele 3 luni. Vom tăia din informaţiile pe care le dezvăluiţi atunci când vă logaţi într-o aplicaţie. Vor rămâne: numele vostru, poza de profil şi adresa de mail. Le vom cere dezvoltatorilor nu numai să vă ceară acceptul, dar şi să semneze un contract înainte de a vă cere acces la datele personale. Şi vom dezvălui şi mai multe măsuri în zilele următoare.

În al treilea rând, vrem să fim siguri că înţelegeţi căror aplicaţii le-aţi dat acces la datele personale. În următoarea lună, vom introduce o opţiune deasupra news feed, unde veţi putea vedea ce aplicaţii aţi folosit şi anula accesul pe care îl au la datele voastre. Deja puteţi face asta din setări, dar vrem să fim siguri că găsesc toţi opţiunea.

Pe lângă măsurile pe care le-am luat în 2014, eu cred că aceştia sunt următorii paşi pe care îi vom urma pentru a securiza Facebook.

Eu am creat Facebook şi eu sunt responsabil pentru ce se întâmplă pe platforma noastră. Sunt hotărât să iau măsuri pentru a proteja comunitatea. Deşi în prezent aplicaţiile noi nu mai pot face ce a făcut Cambridge Analytica, asta nu schimbă ce s-a întâmplat în trecut. Vom învăţa din această experienţă pentru a securiza platforma şi pentru a face comunitatea mai sigură.

Mulţumesc tuturor celor care cred în misiunea noastră şi care muncesc pentru a clădi această comunitate. Ştiu că durează mai mult decât ar trebui să rezolvăm aceste probleme, dar vă promit că vom trece peste asta şi vom clădi un serviciu mai bun pe termen lung.”