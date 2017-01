Prima tara din Europa care va plati somerilor sai un venit de baza neconditionat, in valoare de 560 de euro

Olli Kangas de la Agentia guvernamentala care se ocupa de asistenta sociala in Finlanda (KELA), a declarat luni ca o perioada de proba care se va intinde pe parcursul a doi ani si care va include 2.000 de someri alesi in mod aleator a inceput la 1 ianuarie. Persoanele selectate vor primi 560 de euro in fiecare luna, fara a fi nevoite sa justifice modul in care au cheltuit banii. Comparativ, venitul mediu in sectorul privat din Finlanda este de 3.500 de euro.

Olli Kangas a subliniat ca persoanele selectate vor continua sa primeasca cei 560 de euro chiar si dupa ce vor gasi un loc de munca pentru ca obiectivul acestui program este sa inlature teama somerilor care refuza locurile de munca cu salarii mici sau pe termen scurt pentru ca se tem ca nu vor mai putea beneficia de sistemul generos de asigurari sociale din Finlanda.

"Este foarte interesant sa vedem cum se vor comporta oamenii. Vor avea curajul sa incerce diferite locuri de munca. Sau, asa cum sustin criticii, ii va face mai lenesi pentru ca stiu ca primesc un venit de baza fara sa faca nimica", s-a intrebat Olli Kangas. Potrivit acestuia, acest experiment ar putea fi extins ulterior la grupurile cu venituri reduse cum sunt freelancerii, mici antreprenori sau muncitori in regim part-time. In luna noiembrie a anului trecut, rata somajului in Finlanda, o tara cu o populatie de 5,5 milioane de locuitori, era de 8,1%.