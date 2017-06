Prima victima a atentatului din Londra este o canadianca. Christine Archibald a murit in bratele logodnicului ei

Aceasta a lucrat de-a lungul vietii in mai multe centre pentru persoane fara adapost din Canada, inainte de a se muta pentru a fi alaturi de logodnicul ei din Europa, relateaza SkyNews.

”Suntem intristati de pierderea acestei frumoase fiice si surori. Ea avea loc in inima pentru toata lumea si credea cu tarie ca fiecare persoana are valoare si merita respectata. Si-a trait aceasta credinta atunci cand a muncit intr-un centru pentru persoane fara adapost, inainte de a se muta in Europa pentru a fi alaturi de logodnicul ei. Ea nu ar fi inteles cruzimea fara margini care a dus la moartea ei”, se arata intr-un comunicat transmis de familia Archibald.

De asemenea, viitoarea cumnata a victimei sustine ca logodnicul a tinut-o in brate pe Christine Archibald in timp ce aceasta murea. Nu este clar daca femeia a fost ranita de furgoneta de pe London Bridge sau a fost injunghiata in Borough Market.

Sapte persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 48 au fost ranite dupa ce trei atacatori au intrat cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a-i ataca pe trecatori cu mai multe cutite in zona Borough Market.

Premierul Trudeau s-a declarat distrus atunci cand a aflat ca printre persoanele ucise in atentat se numara si o femeie din Canada.

”Aceste actiuni motivate de ura nu ne descurajeaza; doar ne intaresc hotararea. Canadienii stau alaturi de britanici. Vom continua sa colaboram cu Marea Britanie si cu aliatii nostri in lupta de combatere a terorismului si pentru a-i aduce pe vinovati in fata justitiei”, a declarat liderul de la Ottawa.

Printre cele 48 de persoane ranite se numara si cetateni straini din Spania, Germania, Noua Zeelanda, Australia si Franta.

De asemenea, 36 de persoane raman in continuare internate in spital, iar un numar de 21 sunt in stare grava dupa atentatul de pe London Bridge.