Prima victima a incediului din Londra a fost identificata. Cine sunt persoanele disparute. Marturie: "Nu vreau sa murim" - FOTO

Mohammed a plecat acum trei ani in Londra cu gandul "la o viata mai buna". Barbatul studia inginerie la una dintre universitatiile britanice.

Fratele sau cel mare, Omar, este unul dintre supravietuitorii "infernului". In varsta de 25 de ani, el a fugit, impreuna cu Mahommed, cat mai departe de zona de conflict si s-a refugiat in Regatul Unit. La fel ca si fratele sau mai mic, Omar studiaza administrarea afacerilor.

Incendiul devastator i-a inspaimantat pe locuitorii blocului de 27 de etaje.

Isaac Shawo, in varsta de cinci ani, s-a pierdut in fumul negru, care le-a cuprins apartamentul, situat la etajul 18. In panica instaurata de valvataie, baiatul s-a prins de mana unui vecin si din acel moment este de negasit.

Mama sa, Genet Shawo, a marturisit cu ochii in lacrimi: "Nu vreau sa ma gandesc la ceea ce este mai rau, insa am speranta si ma rog pentru ca el sa fie bine. El este un copil frumos. Ne-a spus in timpul incendiului ca nu vrea sa murim".

"Vecinul meu mi-a spus ca i-a dat drumu la mana si ca l-a pierdut. Cand am ajuns afara am realizat ca Isaac nu era acolo. Am fost la toate centrele de urgenta, la toate spitalele si nimeni nu stie nimic despre el. Am nevoie de ajutor. Ii rog pe toti cei care au informatii sa anunte", adauga cu disperare mama copilului disparut.

Familia lui Isaac isi aminteste momentele terifiante prin care au trecut.

Mama lui Isaac, impreuna cu sotul sau de meserie taximetrist, s-au folosit de prospoape umede pentru a-si putea salva copiii.

"Am deschis usa si fumul negru ne-a intrat in casa. Nu puteam vedea absolut nimic. Era o bezna totala. Flacarile erau atat de fierbinti... L-am ajutat pe vecinul meu si i-am dat un prosop umed si copilului lui", sustine mama lui Isaac.

Doua surori au fost salvate din "infernul" dezlantuit in turnul cu 27 de etaje mistuit de flacari.

Malek Belkadi, in varsta de 8 ani, si sora ei Tamzin, de numai 6 ani, se aflau pe lista persoanelor disparute, alaturi de mama lor, Farah Hamdan, tatal lor, Omar Belkadi si de sora cea mica.

Fetele, salvate in noaptea incendiului, au fost duse intr-un spital din Londra pentru a putea beneficia de servicii medicale. Parintii si surioara mai mica a fetitelor sunt in continuare cautati de salvatori.

Starea fetitelor este in continuare grava. Una dintre ele se afla in coma, iar celalata este sedata pentru a putea depasi trauma.

Flacarile incendiului au facut sa dispara o familie cu cinci membri.

Trei fetite: Mierna (13), Fatima (3) si Zaynab Choucair (10), impreuna cu partintii lor, Nadia (29), Bassem (38) sunt dati disparuti, iar rudele lor ii cauta disperati prin spitale.

Anthony Disson este una dintre persoanele disparute in incendiu.

Strabunicul Tony Disson, in varsta de 65 de ani, a dat mai multe telefoane din apartamentul sau, spunand ca este blocat in baie.

Fostul broker nu a mai raspuns la telefon incepand de la ora locala 4 (6 ora Romaniei), dupa ce i-a spus unui prieten “Spune-le fiilor mei ca ii iubesc".

Fiul cel mare, Lee, in varsta de 47 de ani, a scris pe Facebook: “Daca cineva mi-a vazut tatal, pe Tony Disson, sa ne anunte. Inima mea este alaturi de toti oamenii din Grenfell Tower”.

Si un cuplu de italieni a cazut prada flacarilor

Cuplul italian Marco Gottardi, in varsta de 27 de ani, si Gloria Trevisan, de 27 de ani, sunt disparuti, iar tatal unuia dintre ei se teme ca au murit.

Cei doi s-au mutat la Londra in urma cu trei luni. „In prezent, doi dintre cetatenii nostri sunt dati disparuti”, a spus un oficial din Ministerul italian de Externe.

Il Mattino di Padova scrie ca Gottardi vorbea la telefon cu tatal sau si i-a spus ca fumul se ridica, inainte ca discutia sa se intrerupa. Potrivit cotidianului italian, cei doi locuiau la etajul 23.