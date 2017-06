Prima victorie a lui Donald Trump impotriva imigrantilor. Curtea Suprema din SUA a decis sa puna in aplicare ordinul privind interdictia de calatorie in SUA pentru cetatenii din sase tari - VIDEO

Prima victorie a lui Donald Trump impotriva imigrantilor. Curtea Suprema din Statele Unite a decis sa puna in aplicare ordinul privind interdictia de calatorie in SUA pentru cetatenii din sase tari musulmane. Totusi, decretul va fi aplicat partial. Asta inseamna ca acestia vor putea intra in America daca au o ruda sau daca muncesc acolo.