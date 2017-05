Prima victorie mare a lui Donald Trump. Proiectul care inlocuieste "Obamacare", aprobat la limita

Adoptarea acestui proiect reprezinta o mare victorie pentru presedintele Donald Trump, care a promis din campania electorala ca va abroga si inlocui Obamacare, transmite Reuters.

De asemenea, acest proiect a trecut de prima camera legislativa cu 217 voturi ”pentru” si 213 ”impotriva”, dupa ce republicanii au reusit in ultimul moment sa obtina ultimele doua voturi necesare pentru a trimite legea in Senat.

Niciun congresmen democrat nu a votat pentru proiectul legislativ de inlocuire a Obamacare. Aprobarea proiectului legislativ in Camera Reprezentantilor reprezinta un pas vital pentru respectarea promisiunii electorale facuta de Donald Trump.

De asemenea, republicanii au amenintat in repetate randuri in ultimii sapte ani ca vor distruge Obamacare atunci cand obtin un presedinte la Casa Alba si o majoritate in Congres.

Insa, proiectul legislativ va trebui sa treaca de noi provocari in Senat.

Aprobarea proiectul legislativ reprezinta o victorie majora si pentru presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan. Acesta a reusit sa-si demostreze puterea de a forma un front comun in ciuda tensiunilor interne din Partidul Republican.

Intre timp, democratii spera ca eforturile republicanilor de a abroga Obamacare va genera o razbunare a alegatorilor in alegerile legislative din mijlocul mandatului lui Donald Trump.

Aproximativ 20 de milioane de americani au obtinut o asigurare de sanatate prin Obamacare, dar republicanii au atacat in repetate randuri legislatia, acuzand ca ridica in mod artificial costurile sistemului sanitar din Statele Unite.

Acest proiect legislativ vizeaza sa elimine cele mai multe taxe introduse de fostul presedinte, inclusiv o sanctiune pentru cei care nu-si cumpara asigurare de sanatate. De asemenea, republicanii vor taia finantarea federala pentru Medicaid, un program care asigura acces la sistemul sanitar pentru cele mai sarace comunitati din SUA.

In timp ce congresmenii votau, presedintele Trump a anuntat ca va sarbatori trecerea proiectului legislativ la Casa Alba.

”Companiile de asigurare fug de Obamacare - e moarta. Proiectul nostru va reduce primele si deductibilele - vom avea o asigurare mai buna”, a scris presedintele american intr-un mesaj postat pe Twitter.

Acest proiect legislativ vine la mai bine de o luna dupa ce republicanii s-au vazut nevoiti sa retraga prima lege cu doar cateva minute inainte de votul programat in Camera Reprezentantilor. Atunci, liderii republicani au retras de pe ordinea de zi controversata lege de inlocuire a Obamacare, dupa ce nu au reusit sa obtina sustinerea necesara in randul congresmenilor pentru ca respectiva lege sa treaca de Camera Reprezentantilor.

Chiar, Trump le-a cerut liderilor conservatori sa anuleze votul cu doar cateva minute inainte de a incepe, abandonand strategia initiala de a-i forta pe republicanii nemultumiti sa voteze legea prin impunearea unui ultimatum. Retragerea legii a reprezentat primul mare esec al presedintelui republican din Congres.