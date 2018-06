Prima zi de vara a adus zapada in cateva regiuni din Rusia. Localnicii spun ca nu s-au asteptat la una ca asta, iar fulgii care au inceput sa cada i-au uimit - VIDEO

Este peisajul pe care l-au vazut in prima zi de vara locuitorii din regiunile Povoljia si Ural din Federatia Rusa. Locuitorii din Tatarstan s-au trezit de dimineata cu zapada pe strazi, iar pe retelele de socializare au aparut poze si video cu zapada din iunie.Multi internauti au facut glume ca e timpul sa treaca int-o alta emisfera climatica.

A nins marunt dar abundent astfel ca pe frunzele copacilor s-a asternut un strat subtire de zapada.

“A venit vara. Ninge! Afara sunt cred ca plus 3 grade.”

In nordul-vestul republicii Baskiria chiar a viscolit, incat se parea ca in curand se vor forma troiene. A nins puternic in regiunile Orenburg, Kostroma, Kirovsk si in Permi. La Moscova s-a trecut far aprecipitatii, dar a fost destul de frig pentru aceast perioada a anului. Noaptea temperaturile au coborat pana la 6 grade, iar ziua au fost doar 14 grade.