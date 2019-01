Primaria de la Roma si Biserica Catolica se cearta din cauza banilor aruncati de turisti intr-un havuz din capitala italiana. Initial, monedele adunate ulterior de acolo erau oferite unei organizatii caritabile - VIDEO

Fontana di Trevi este una dintre cele mai faimoase atractii turistice din Roma. Traditia de a arunca bani in fantana vine de la o serie de legende, una dintre care spune ca daca o persoana va arunca o moneda cu mana dreapta peste umarul stang, se va reintoarce, in scurt timp, la Roma.

Anual, din havuz sunt recuperati in jur de 1,5 milioane de euro. Banii erau oferiti, in mod traditional, unei organizatii caritabile catolice, care ii utiliza pentru a-i ajuta pe nevoiasi.

Primarul orasului are, insa, alte planuri pentru 2019. Ea a propus ca suma sa fie investita in infrastructura Romei, care este afectata, iar asta a starnit controverse. Consilierii municipali au aprobat schimbarea, iar multi localnici au ramas nemultumiti.

Cred ca banii ar trebui sa ii ia La Caritas. Cred ca ar trebui sa mearga la ei, pentru ca este o organizatie care ajuta, se preocupa de persoanele sarmane. Sa le tai din acesti bani nu este o idee buna.

Virginia Raggi a devenit primarul Romei in 2016, insa popularitatea ei a scazut in ultima vreme. In luna octombrie, mii de oameni au protestat, nemultumiti ca primarul nu a rezolvat problema deseurilor necolectate sau a drumurilor pline de gropi. Fontana di Trevi, cu o istorie de aproape trei sute de ani, este vizitata anual de milioane de turisti.