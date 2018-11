Primarita unui oras din Australia are 87 de ani si candideaza in continuare. Sfatul ei pentru politicieni

Se străduieşte să atragă bani şi să aducă turişti şi nu are de gând să iasă la pensie prea curând. Liliane Brady locuieşte în Cobar de 35 de ani. Iubeşte oraşul, dar recunoaşte că nu a fost dragoste la prima vedere.

Liliane Brady, primarul oraşului Cobar: “Când am ajuns prima dată în Cobar, nu am vrut să cobor din maşină. M-am gândit că e cel mai urât loc pe care l-am văzut. În două săptămâni, fiindcă oamenii au fost foarte buni cu mine şi cu soţul meu, am început să mă ataşez de el. Nu m-am gândit niciodată să plec de aici.”

Convinsă că trebuie să se implice în politică pentru a putea schimba oraşul în bine, a decis, în urmă cu 18 ani, să participe la alegerile locale. A câştigat şi de atunci nu a mai eliberat fotoliul de primar.

La 87 de ani conduce şedinţele de consiliu cu o energie şi o autoritate de invidiat.

Liliane Brady, primarul oraşului Cobar: “Au fost dăţi când a trebuit să-mi folosesc ciocănelul. Îmi amintesc că o dată mi-a zburat din mână. Atât de tare am lovit.”

Cei care o cunosc vorbesc şi despre alte calităţi.

Peter Abbott, viceprimar: “Dacă cojeşti suprafaţa dură vei găsi o inimă ca de bezea.”

În lunga ei carieră de edil a reuşit să aducă vigoare în oraşul minier cu patru mii de locuitori. A obţinut bani de la stat pentru investiţii şi plănuieşte să organizaze un festival care să atragă turişti de vârsta a treia.

Şi are un sfat pentru cei din administraţia locală.

Liliane Brady,: “Cred că menirea noastră e să ne reprezentăm comunitatea. Cât îi priveşte pe politicieni, le spun să strângă din dinţi, să lase vorbele şi să ne dea bani.”