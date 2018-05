Primarul interimar Ruslan Codreanu nu este bucuros de decizia pe care a luat-o. In locul punctelor de comercializare a apei si inghtatei prin parcuri au inceput sa rasara tot mai multe gherete - VIDEO

Pe Aleea din Parcul Valea Trandafirilor la fel ca acum o saptamana gheretele care urmau sa dispara stau urnite din loc. Vanzatorii spun nu stiu nimic despre faptul ca acestea urmau sa fie evacuate, iar in locul lor urmau sa apara puncte unde sa fie comercializata apa si inghetata.

“Eu nu am nici o inchipuire toate intrebarele catre administrator nu la mine.”

Primarul interimar Ruslan Codreanu, spune ca a fost informat ca din parcul Valea Trandafirilor au fost evacuate toate gheretele si altele urmau sa apara in loc.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Eu sa merg sa vad la ce va referiti, eu am plangeri ca nu unde isi cumpara apa. Acolo nu poate fi vorba de cateva gherete si conform plangerilor ele nu sunt, dar da un lucru poate sa mi se zica mie dar o sa merg la fata locului.”

Printre gheretele mai vechi, la capatul unei alei am si dat si de butic nou, proaspat aparut. Aici intradevar se vand doar bauturi racoritoare si inghetata asa cum este indicat in dispozitia primarului.

Andrei NOVITCHI, PROPRIETAR: “Bauturi alocoolice nu le vindem. Acolo a fost un concurs si noi l-am castigat. De cand timp ati inceput sa lucrati? - De saptamana trecuta. Cate gherete aveti prin oras.- De toate - noua.”

Administratul gheretei spune ca vara trecuta buticurile sale au fost evacuate acum insa a revenit cu noua la numar si cu actele in regula. Alte doua gherete din aceeasi retea am gasit in parcul Valea Morilor. Una la intrare si alta pe malul lacului.

Daniela FOCSA, REPORTER PROTV: “In aceasta zona a parcului, niciodata nu a fost vreo ghereta insa acum va aparea una, se fac ultimele pregatire iar cateva zile aici se va vinde inghetata si bauturi racoritoare.”

“Mai aveti de lucru? Inca putin. Maine gata.”

Gherete de la intrarea in parc au ramas acolo, doar ca li s-au mai adaugat cateva. Primarul interimar Ruslan Codreanu spune ca dispozitia sa privind amenajarea punctelor de comercializare a apei si inghetatei a fost inteleasa gresit.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “In Parcul Stefan Cel Mare au fost identificate doua zone, dar in interpretarea agentilor economici permite amplasarea a opt agenti economici si atunci mergem in extrema celalta, riscam, sa ne pomenim din noi facem sanhai de gherete.”

Codreanu l-a luat la rost pe seful Directiei Comert, care insa nu prea a avut ce sa spuna.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR, CHISINAU: “Am primit plangeri ca sunt conectate, ceea ce nu este corect, pentru ca conectarea asta nu este legala. Ca sa gasiti solutii sa va conformati dispozitiei fara ca sa interpretam, fara ca sa lasam. Daca considerati ca asa e bine, iesiti in fata oamenilor si explicati de o ghereta parca ar fi pentru inmormantare nu inghetata.”

Autoritatile locale spun ca la solicitarea orasenilor au decis ca pe timp de vara in parcuri sa fie amenajate mai multe puncte unde sa se vanda apa si inghetata.