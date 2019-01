Primarul orasului polonez Gdansk a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil - VIDEO

Din imaginile filmate in timpul concertului poate fi observat atacatorul care iese pe scena si se indreapta rapid spre oficial, iar ajungand in fata acestuia, il ataca cu un cutit. Totul s-a intamplat atat de repede, incat cei prezenti au ramas nedumeriti. Individul nu a fugit de pe scena si a fost in cele din urma pus la pamant si retinut.

Joanna POGORZELSK, MARTOR: „Ne-am speriat intr-atat de mult, ca la scurt timp am parasit locul impreuna cu copiii. Am fugit de acolo pentru ca eram im primul rand. Totusi, era clar un lucru, ca barbatul cu cutitul in mana era mereu prezent pe scena.”

Dupa atac, primarul a fost supus unei operatii, care a durat cinci ore. Medicii spun ca oficialul este in stare foarte grava, el fiind ranit la inima. Presa poloneza scrie ca autorul a strigat de pe scena ca a fost inchis pe nedrept in timpul guvernarii Platformei Civice, partid din care facuse parte si primarul din Gdansk.

Tot jurnalistii afirma ca individul a stat anterior 5 ani dupa gratii, dupa ce a jefuit mai multe banci.

Potrivit politiei, atacatorul este un locuitor al orasului in varsta de 27 de ani.

Oamenii legii investigheaza acum in ce mod el a primit un ecuson pentru jurnalisti, care i-a permis sa patrunda pe scena. De asemenea, urmeaza sa se stabileasca daca securitatea evenimentului a fost organizata corect de o firma privata.