Primele 24 de ore ale lui Donald Trump la carma Statelor Unite: a scos milioane de oameni in strada si a atacat presa

Si a mers la cartierul general CIA cu un mesaj de pace. "Sunt o mie la suta cu voi", a spus Trump. Liderul de la Casa Alba a dat vina pe presa pentru - asa cum s-a exprimat el - "galceava" pe care a avut-o cu serviciile de informatii. Intre timp, milioane de oameni au iesit in strada in Statele Unite si in marile orase ale lumii sa protesteze impotriva noului presedinte american. Madonna si Scarlett Johansson, printre vedetele care au iesit in strada impotriva lui Trump. Milioane de oameni au protestat

Saptamani la rand, noul presedinte a criticat serviciile de informatii ale Statelor Unite in privinta implicarii Rusiei, pe calea atacurilor cibernetice, in alegerile americane. A mers pana la a-l numi pe fostul director CIA, John Brennan, "un raspanditor de stiri false". Dar, in prima sa zi "plina" din mandatul prezidential, Donald Trump a vizitat cartierul general al CIA din Virginia si le-a spus celor care lucreaza acolo ca, de vina, este presa, care ar fi inventat o disputa ce nu exista.

Donald Trump: "Foarte, foarte putini oameni pot sa faca treaba pe care o faceti voi si vreau sa va asigur ca eu va sustin. Stiu ca, uneori, nu aveti parte de sprijinul pe care il vreti. Sau poate veti spune "va rog, nu ne mai sprijiniti atat". Domnule presedinte, va rog, nu avem nevoie de atata sprijin. Dar il veti avea..."

Si, ca sa fie limpede, Donald Trump a adaugat: "Vreau sa spun ca nimeni nu are mai mare incredere in serviciile de informatii si CIA ca Donald Trump. Nimeni altcineva."

In fata a 400 de angajati ai CIA, Trump n-a ratat ocazia sa vorbeasca din nou despre marele dusman. "Trebuie sa scapam de Statul Islamic. Nu e alta cale. Dupa cum am mai spus, terorismul radical islamic trebuie eradicat, starpit de pe fata pamantului. Este malefic."

Inainte de aceasta vizita, Trump a luat parte la o ceremonie religioasa de rugaciune la catedrala nationala din Washington, unde a fost insotit de prima doamna, Melania, dar si alti membri ai familiei.

Clerici de mai multe confesiuni - crestini, iudaici, hindusi si musulmani - s-au rugat pentru tara si administratia prezidentiala la inceput de drum. Cel mai inalt lider religios de la Catedrala nationala a insistat pe ideea de unitate, dupa o campanie electorala a dezbinarii.

Abia instalat la Casa Alba, Donald Trump ataca presa Donald Trump a criticat sambata cu vehementa presa, acuzata de a fi mintit in ce priveste estimarea numarului de persoane care au asistat la depunerea juramantului de catre el, la Washington, cu o zi inainte, relateaza AFP.

"In mod onest, pareau un milion si jumatate de persoane, pana la Washington Monument", a afirmat Trump, contra oricarei evidente, cu prilejul unei vizite la sediul CIA, adauga AFP.

"Privesc acel canal de televiziune si ei aratau peluze goale si vorbeau de 250.000 de persoane", a spus el. "Este o rusine", a continuat Trump.

Evocand "razboiul" sau in curs cu mass-media, al 45-lea presedinte al SUA a apreciat ca jurnalistii fac parte "dintre fiintele umane cele mai necinstite de pe pamant".

Politia americana nu furnizeaza in principiu cifre in timpul manifestatiilor, dar imaginile aeriene difuzate vineri de televiziunile americane aratau o multime care nu ajungea pana la Washington Monument si era clar inferioara cifrei de un milion si jumatate, noteaza AFP.

Sursa mentionata adauga ca aceasta multime era de asemenea mai redusa decat cea care se adunase in acelasi loc in timpul celor doua depuneri de juramant ale lui Barack Obama, in 2009 si 2013.

In cadrul unei declaratii putin dupa aceea, in sala de presa de la Casa Alba, Sean Spicer, purtatorul de cuvant al lui Trump, a criticat cu forta jurnalistii, denuntand tentative "rusinoase" de a minimaliza, dupa el, succesul popular al depunerii juramantului de catre noul presedinte.

"Aceasta a fost cea mai mare multime vazuta vreodata la o investitura", a afirmat Spicer, fara a furniza elemente concrete pentru a-si intari spusele.

"Americanii merita mai mult si, atat cat va fi mesagerul unei miscari, Donald Trump se va adresa direct lor", a adaugat Spicer, refuzand sa raspunda la cea mai mica intrebare a jurnalistilor prezenti la Casa Alba.