Primele declaratii ale iubitei atacatorului din Las Vegas. Pentru ce i-a dat 100.000 de dolari - VIDEO

Femeia a afirmat, într-o declaraţie prezentată de avocatul ei, că Stephen Paddock nu a făcut nimic care să poată reprezenta un avertisment că ceva îngrozitor avea să se întâmple, femeia dând asigurări că vrea să fie audiată şi să colaboreze cu echipa de anchetă.



Ea a povestit că Stephen Paddock i-a cumpărat, în urmă cu puţin mai mult de două săptămâni, un bilet ieftin de avion pentru a merge să-şi viziteze familia în Filipine şi apoi i-a trimis bani, spunându-i să cumpere o casă pentru ea şi familia ei.



“Am fost recunoscătoare, dar sincer, m-am temut că această neaşteptată călătorie acasă şi apoi banii reprezintă de fapt o modalitate de a se despărţi de mine”, a declarat Marilou Danley.

Ea a susţinut că Stephen Paddock niciodată nu i-a spus nimic şi nu a făcut un lucru care să-i provoace îngrijorare sau pe care să-l poată înţelege ca pe un avertisment “că ceva atât de oribil urma să se întâmple”.

Marilou Danley a subliniat că a revenit în Statele Unite pentru că ştia că FBI şi Poliţia din Las Vegas voiau să discute cu ea.

″Şi vreau să vorbesc cu ei. Voi coopera pe deplin în cadrul investigaţiei. Voi face tot ce pot să uşurez suferinţa şi să ajut în orice mod”, a mai declarat ea, potrivit documentului citit de avocat.

De altfel, femeia şi-a asigurat familia că are conştiinţa curată, după cum a declarat fratele ei pentru ABC News.

“Am sunat-o imediat şi mi-a spus: Linişteşte-te, nu avem de ce să ne facem griji. Am conştiinţa curată”, a declarat pentru ABC, în Manila, Reynaldo Bustos.

Anchetatorii fac cercetări şi cu privire la un transfer de100.000 de dolari către un cont din Filipine.

Fratele lui Paddock, Eric, a declarat că transferul reprezintă dovada că “Steve a avut grijă de oamenii pe care îi iubea” şi că a vrut să îşi protejeze prietena, trimiţând-o în străinătate înaintea atacului.

Femeia a sosit la Manila în 15 septembrie, a zburat către Hong Kong în 22 septembrie şi a revenit în capitala filipineză în 25 septembrie, unde a rămas până la plecarea către Statele Unite.

Paddock juca 1 milion de dolari pe an la cazinouri

Agenţii care i-au vândut casa, pentru care a plătit cash 369.022 de dolari, spun că în aplicaţia sa a specificat că veniturile sale provin din jocuri de noroc. Juca aproximativ 1 milion de dolari pe an, după cum i-a spus unui agent, scrie CNN. Stephen Paddock şi-a dorit intimitate, aşa că a ales casa pentru că avea vecini doar în stânga şi în dreapta, nu şi în spate.

Trump s-a întâlnit cu câţiva răniţi

Donald Trump s-a întâlnit cu unii dintre răniţi, după masacrul de la Las Vegas, inclusiv oameni care au fost atinşi de gloanţe pentru că au rămas pe loc, încercând să ajute alte victime.

Preşedintele a lăudat curajul extraordinar al celor care şi-au riscat viaţa si i-a numit eroi si pe medicii şi membrii echipelor de urgenţă care au intervenit în noaptea masacrului.

Stephan Paddock a tras rafale de gloanţe, de la etajul 32 al unui hotel, asupra spectatorilor care asistau la un concert country. 59 de oamnei au fost ucişi şi peste 500 răniţi.

WOW: Now this is something you wont see on CNN. Las Vegas victim meets Trump & says: "I will always respect my President, country and flag!" pic.twitter.com/5bB0j3cRvO