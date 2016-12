Primele imagini cu noul barbat suspectat ca a condus camionul mortii in Berlin. Ce s-a descoperit pe contul sau de Facebook

Cel mai cautat om de catre politia germana este un tunisian de 23 de ani, Anis Amri, al carui act de identitate a fost gasit in camionul care a fost folosit la atentat.

Poltistii cred, dupa urmele de sange din cabina, ca acesta ar fi fost grav ranit in urma atacului si verifica toate spitalele din oras.

Anis Amri este nascut in 1992 in Tataouine, Tunisia si ar avea legaturi cu gruparea radicala tunisiana - Ansar al-Sharia. Se presupune ca a fost retinut recent pentru vatamare corporala grava si acte false insa a disparut inainte de a fi pus oficial sub acuzare, relateaza Die Welt.

Ziarele germane au publicat fotografii blurate cu noul suspect din cauza legilor mai dure referitoare la politica de confidentialitate, insa Daily Mail a publicat imagini cu chipul sau neblurat.

Despre el politia crede ca este "deosebit de periculos", membru al unei organizatii islamiste, inarmat si antrenat in afara tarii.

Pe profilul sau de Facebook au fost descoperite legaturi cu gruparea extremista Ansar al-Sharia care se afla in spatele atentatelor de la muzeul Bardo din 2015 si din statiunea Sousse.

Amri are un permis de sedere temporara in Germania si urma sa fie audiat pentru a primi azil. Atacul de la Berlin le da fiori autoritatilor de la Londra

Constiente ca metropola ar putea deveni si ea, in orice moment, o tinta a teroristilor, autoritatile britanice incearca sa isi revizuiasca masurile de securitate, in special in zonele centrale ale capitalei.

Astfel, mai multe strazi vor fi inchise astazi in timpul ceremoniei de schimbare a garzilor de la Palatul Buckingham. In mai multe puncte- cheie din Londra au aparut bariere de beton, menite sa descurajeze atacuri similare cu cele de la Berlin si Nisa.

Este inarmat si poate sa faca rau in continuare, asa ca politia il cauta cu forte importante. Pakistanezul banuit initial ca a condus camionul mortii a fost eliberat pentru ca, spun anchetatorii, nu exista dovezi care sa-l incrimineze.

"Am vazut oameni care zaceau pe jos.Trupuri sfartecate"

Atacul a lasat in urma 12 morti si zeci de raniti, 18 dintre ei in stare grava, si a fost revendicat de Statul Islamic. Pana acum nu exista informatii potrivit carora ar fi avut de suferit si cetateni romani in acest atentat care l-a copiat pe cel de la Nisa din iulie.

Luni seara, intr-o fractiune de secunda, atmosfera feerica de la Targul de Craciun din centrul Berlinului a fost spulberata si groaza a pus stapanire pe oameni. Un camion enorm s-a napustit in multime si a devenit evident ca soferul vrea sa omoare cat mai multe persoane.

Cetatean: "Am vazut oameni care zaceau pe jos. Trupuri sfartecate. Maini si picioare... Oamenii au cazut unul peste altul. Tipau. Erau in stare de soc. Noi am vrut sa ajutam. Nu te gandesti ca o sa explodeze sau altceva. Am vazut o fetita care isi cauta mama."

Localnica: "Eram la nici trei metri de locul in care s-a intamplat. Norocul nostru a fost ca nu am plecat de acolo cu doua minute mai devreme. Bausem ceva si am simtit nevoia sa stau jos putin. Prietenul meu propusese sa plecam, dar l-am rugat sa ma mai lase doua minute. Am auzit un zgomot foarte puternic si apoi am vazut vehiculul navalind in multime, dobora la pamant totul in jur. S-au stins luminile. E cumplit sa asisti la asa ceva. Nu a fost un accident, camionul rula cu 65 de km la ora pe ora si nu a dat niciun semn ca ar incetini."

Mai multi martori au filmat scenele de dupa atac: raniti care zaceau pe caldaram, supravietuitori care se miscau buimaci printre casutele si brazii rasturnati.

Jan Hollitzer, redactor sef adjunct Berliner Morgenpost: "Era oribil acolo. Zgomotul, tipetele, ranitii intinsi pe jos, am vazut trupuri prinse sub camion."

Localnic: "Prima data am crezut ca a fost un accident. Dar apoi cand am vazut ca toti se uita in directia aceea, unii fug, altii tipa, mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva grav."

Un tanar de 29 de ani este unul dintre cei care aveau standuri in Targul de Craciun lovit de acest atac infiorator.

Tanar: "Eu nu trebuia sa fiu aici, ci de partea celata a targului (unde a intrat camionul). Asa ca puteam sa fiu una dintre victime. In ultimul moment s-au schimbat aranjamentele si am primit stand aici".

Dovezi insuficiente

Suspectul arestat imediat dupa atac - un solicitant de azil pakistanez, care a venit in Germania in decembrie anul trecut - a fost eliberat pentru ca nu s-au gasit dovezi ca ar avea vreo legatura cu masacrul de la Targul de Craciun. In plus, el a negat raspicat orice amestec. De altfel, chiar inainte sa fie lasat sa plece, oficialii germani spuneau ca nu pot fi siguri ca el este faptasul.

Oficial: "In momentul de fata nu este clar daca suspectul arestat s-a aflat la volanul masinii."

Criminalistii nu au gasit pe corpul sau hainele imigrantului pakistanez urme de sange, ori ADN de la soferul camionului, polonezul care a fost gasit mort in cabina. Nevinovat, Lukasz Urban a fost ucis de aproape, probabil cu un pistol. Era deja mort pe scaunul pasagerului cand teroristul s-a napustit cu vehiculul furat peste oamenii care venisera la targ.

"Fii puternic, Berlin!" Este mesajul transmis de politia germana, pe Twitter. Cand s-a lasat intunericul, poarta Brandemburg a fost luminata alternativ in culorile drapelului german, dar si in culorile steagului Berlinului - dungi albe si rosii, cu un urs la mijloc.

Sute de oameni s-au adunat la biserica de langa piata in care s-a produs atacul pentru a lua parte la o ceremonie comemorativa. Printre cei prezenti a fost si Angela Merkel. Inainte insa, cancelarul Merkel - ca si alti responsabili germani si numerosi oameni simpli - s-a recules la altarul improvizat, cu candele, flori si mesaje, care a aparut la locul carnagiului.