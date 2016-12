Primele imagini cu pilotul avionului prabusit in Marea Neagra. Kremlinul il considera vinovat pentru tragedie

Sfarsit de an cumplit la Moscova. 64 de membri ai faimosului Cor Alexandrov al Armatei Rosii au murit duminica dimineata, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit in Marea Neagra.

Roman Volkov, 35 de ani, era pilotul care controla nava cand s-a prabusit in Marea Neagra. Kremlinul a anuntat ca va fi deschisa o ancheta, insa refuza sa trateze incidentul ca unul terorist. Cel mai probabil, este vorba de o eroare umana si vina i-a apartinut pilotului, conform Daily Mail.

Roman Volkov era unul dintre pilotii experimentati si avea o pasiune nebuna pentru zburat. El este fiul unui alt mare pilot militar, Colonelul Alexander Volkov. Roman era casatorit, avea 3 copii si locuia in Moscova.

"Roman traia in cer. Nu il interesa nimic mai mult. Ultima data cand ne-am vazut, mi-a spus ca are zboruri tot mai dese catre Siria, insa nu putea dezvalui mai multe, erau secrete militare" a spus o prietena apropiata, conform Daily Mail.

In total, in aparatul militar, un Tupolev-154 se aflau 92 de persoane. Aeronava abia decolase de la Adler, oras situat la sud de statiunea Soci.

Muzicienii urmau sa sustina un concert pentru soldatii rusi din Siria. Reputatul ansamblu a concertat in mai multe randuri in Romania, ultima data chiar in aceasta vara.

Vladimir Putin a ordonat o ancheta si a declarat luni zi de doliu national.

Bucati din avionul cazut in Marea Neagra, descoperite de scafandri.

Scafandrii militari rusi au gasit luni mai multe bucati din avionul Tupolev TU-154, care s-a prabusit duminica dimineata in Marea Neagra la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Soci, informeaza agentiile internationale de presa.

Initial agentiile ruse de presa au anuntat gasirea 'fuselajului' avionului, dar ulterior au revenit mentionand ca de fapt este vorba despre fragmente din aeronava. Potrivit RIA, patru bucati au fost localizate la o distanta de 1,7 kilometri de coasta si la o adancime de 27 de metri.

Potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, pana in prezent au fost recuperate 11 cadavre, el precizand de asemenea ca acestea nu aveau veste de salvare.