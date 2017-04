Primele imagini cu presupusul autor al atacului din Sankt Petersburg. Imagini de pe camerele de supraveghere - VIDEO

Postul RenTV a prezentat imagini de pe camerele de supraveghere in care se vede cum presupusul atactor pleaca de la statia de metrou Sennaia pe strazile orasului.

Presa rusa a revenit asupra declaratiei ministrului Sanatatii, Veronika Skvortova, afirmand ca numarul total al victimelor este de 47: 10 morti si 37 de raniti. Sapte persoane au murit pe loc, a anuntat ministrul rus al Sanatatii citat de Russia Today.

Doua dintre victime au murit la spital, in urma arsurilor grave si ale ranilor similare celor provocate de explozia unei mine, iar o a treia a decedat in drum spre spital, potrivit TASS. Sase dintre raniti sunt in stare grava, a precizat ministrul.

Initial, RT, TASS si Interfax a relatat ca Skvortova a declarat ca 10 oameni au murit si 47 au fost raniti. Administratia orasului Sankt Petersburg a anuntat 3 zile de doliu.