Primele imagini din interiorul hotelului din Apenini, ingropat in zapada dupa o avalansa produsa in urma cutremurului din Italia: Peste 30 de persoane, disparute - VIDEO

Hotelul Rigopiano din Muntii Gran Sasso, in regiunea Abruzzo a fost ingropat de o avalansa in noaptea de miercuri spre joi, ca urmare a seismelor ce au lovit Italia in ultimele ore. In cladire se afla intre 20 si 30 de turisti, inclusiv 2 copii. Cladirea a fost ingropata in zapada iar echipele de cautare banuiesc ca unii dintre turisti au reusit sa fuga inainte ca avalansa sa acopere hotelul, insa sunt de negasit.