Primele masuri luate de Rusia impotriva SUA, dupa ce Congresul a votat noi sanctiuni. Putin: "Nu vom lasa nimic fara raspuns"

Liderul de la Kremlin a sustinut ca, astfel, misiunile diplomatice ale Rusiei in SUA si ale SUA in Rusia vor fi egale.

"Personalul misiunilor diplomatice americane in Rusia va fi redus cu 755 de oameni si va fi egal cu personalul diplomatic rus din Statele Unite - 455 de fiecare parte”, a spus Putin intr-un interviu acordat Vesti.ru.

El a admis ca, din punctul de vedere al unei misiuni diplomatice, este o reducere considerabila.

“Pentru ca peste 1.000 de angajati, diplomati si personal tehnic, au lucrat si lucreaza inca in Rusia, iar 755 dintre ei vor trebui sa isi inceteze activitatea in Federatia Rusa, este considerabil”, a apreciat el.

El si-a explicat decizia prin faptul ca Rusia “nu lasa nimic fara raspuns”, potrivit Russia Today. “Partea americana a facut o miscare care, este important de spus, nu a fost provocata de nimic, pentru a deteriora relatiile Rusia-SUA. (Aceasta include – n.r.) restrictii ilegale, tentative de a influenta alte state din lume, inclusiv pe aliatii nostri care sunt interesati de dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu Rusia”, a afirmat Putin.

"Am asteptat destul de mult timp si poate ca este timpul ca ceva sa se schimbe in bine, am avut sperante ca situatia se va schimba. Dar se pare ca nu se va schimba in viitorul apropiat (…). Am decis ca este momentul sa aratam ca nu vom lasa nimic fara raspuns”, a adaugat el.

Congresul american a adoptat noi sanctiuni vizand Rusia, pentru anexarea Crimeei, iar presedintele Donald Trump le va promulga, desi li s-a opus initial.

In replica, Rusia a anuntat ca Statele Unite au termen pana pe 1 septembrie sa isi reduca personalul diplomatic din Rusia la 455 de oameni - numarul de diplomati rusi ramasi in SUA dupa ce Washingtonul a expulzat 35 de rusi in decembrie. De asemenea, va confisca proprietati ale SUA din si din jurul Moscovei.

Washingtonul denunta ca ”nedreapta” decizia Moscovei de a-i reduce personalul diplomaticin Rusia

Departamentul de Stat american a denuntat luni decizia Moscovei de a-i reduce personalul diplomatic in Rusia drept ”regretabila si nedreapta”, relateaza The Associated Press.

Ministerul rus de Externe a dispus vineri o reducere in urma careia, incepand de la 1 septembrie, personalului diplomatic american in Rusia sa fie de 455 de persoane.

Moscova a luat aceasta decizie ca masura de retorsiune fata noile sanctiuni adoptate saptamana trecuta de Congresul Statelor Unite si trimise la promulgare presedintelui Donald Trump.

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica faptul ca Statele Unite vor fi nevoite sa-si reduca personalului ambasadei si consulatelor cu 755 de persoane.

El nu a precizat cum s-a stabilit acest numar.

Liderul de la Kremlin a declarat insa ca peste 1.000 de persoane lucreaza in prezent la Ambasada Statelor Unite la Moscova si trei consulate americane in Rusia.

Din acest corp fac parte atat americani, cat si rusi angajati sa lucreze in reprezentantele diplomatice americane.