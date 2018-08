Primele retineri in cazul huliganilor care au agresat-o pe femeia jandarm. Arma furata de la ea inca nu a fost gasita

Iar poliţiştii îi caută şi pe ceilalţi bătăuşi. În acelaşi timp, Parchetul Militar anchetează modul în care Jandarmeria a intervenit la protest şi îi va audia pe cei care au avut de suferit în urma acţiunii în forţă şi a folosirii gazelor lacrimogene.

De altfel, încă de sâmbătă, zeci de manifestanţi au mers la IML pentru a obţine certificatul medico-legal, care să ateste că au fost răniţi. Deşi peste 400 de oameni au avut de suferit, deocamdată nici ministrul de Interne, nici Jandarmeria nu consideră că au greşit cu ceva.

19 persoane suspecte de violenţe la mitingul Diasporei au fost audiate de poliţişti, iar doi bărbaţi - unul de 24 şi celălalt de 30 de ani - au fost reţinuţi.

Cei doi indivizi au fost aduşi la ora 18.00, la audieri, cu propunerea de arestare preventivă pentru ultraj şi tulburarea liniştii publice. Ei sunt suspectaţi că i-au agresat pe cei doi jandarmi din Piaţa Victoriei şi au fost identificaţi pe baza imaginilor apărute în spaţiul public.

Poliţia a făcut publice imagini şi cu un alt agresor, un bărbat cu un tricou alb, şi a făcut apel către cetăţeni pentru identificarea lui. Pe lângă cei doi reţinuţi mai sunt căutate alte şase persoane pentru lovirea celor doi jandarmi.

Audierile continuă pentru că nu a fost găsit, încă, pistolul, care i-a fost furat femeii-jandarm, în timp ce era lovită.

O adevărată tragedie a fost evitată datorită unor protestatari paşnici, care au făcut un scut viu în jurul celor doi jandarmi, abandonaţi de colegi şi prinşi la mijloc. Printre cei care au intervenit în ajutorul femeii a fost şi Mihail Bumbeş, istoric de profesie.

Mihail Bumbeş: “M-am apropiat, în momentul respectiv am văzut două persoane îmbrăcate în uniforme de jandarmi la pământ, motiv pentru care am încercat să-i protejez. Am luat pumni. Nu era vorba că oamenii din spate voiau să ne lovească pe noi, ci voiau să-i lovească pe jandarmi. Da, am fost loviţi cu toţii.”

Femeia-jandarm este internată în continuare la Spitalul Floreasca, dar se simte bine. Acest lucru a fost confirmat încă de sâmbătă de cei doi miniştri care au vizitat-o: Sorina Pintea şi Carmen Dan. Jandarmeria comunicase anterior ca tânăra ar putea avea fractură de coloană cervicală.

Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române: “Cea mai dificilă intervenţie a fost să explicăm părinţilor colegei noastre că fata lor s-ar putea să rămână paralizată pe viaţă”.

Cristian Tudor Popescu, jurnalist: “Trebuiau să anunţe aceşti domni de ce nu au intervenit ca să o apere, colegii ei jandarmi, nu să ne anunţe jandarmeria diagnostice medicale, că nu e treaba jandarmeriei. Brusc s-au trezit să ne spună... în primul rând că este ilegal ce au făcut. Ei nu aveau dreptul să comunice diagnostic medical. De ce au făcut-o? Pentru a mai pune o bucăţică în puzzle-ul ăsta al imaginii de violenţă a protestărilor nediferenţiata, a tuturor protestaţilor împotriva autorităţilor, împotriva forţelor de ordine”.

De partea cealalată, creşte numărul celor care acuză abuzul de forţă al jandarmilor şi spun că au avut de suferit în urma intervenţiei lor brutale.

Chiar şi cei care se retrăgeau paşnic, cu mâinile ridicate, au fost loviţi sălbatic de jandarmi. Actorul Marius Manole a surprins momentul intervenţiei în forţă a jandarmilor.

Alături de filmarea respectivă, actorul a postat şi un mesaj: “Pentru asta am sa fiu cu ochii pe voi .. !! Asta pentru colegii care vor ei sa fie directori in instituţii şi pentru colegii care in numele artei , lasă ţara asta pe mâinile hoţilor.. ştiţi care e ghinionul vostru ? Ca noi in breasla ştim cine sunteţi şi oricât de buni actori aţi fi , sunteţi părtaşi la ceva îngrozitor .. sper ca dormiţi bine noaptea ! #onoaptefurtunoasa”.

Iar un tânăr a ajuns la ambulanţă cu o rană în zona abdomenului şi acuză că a fost împuşcat cu gloanţe de cauciuc.

Tânăr rănit: “Am rezistat, am stat, nu am scandat nimic şi au început să tragă.”

Reporter: “La picioare ce ai?“

Tânăr rănit: “Am căzut direct peste gard. Au împuşcat. Erau nu ştiu câte sute de femei şi bărbaţi lângă mine. Gloanţe de cauciuc.”

Alţii au fost răniţi de petarde şi de grenade lacrimogene. Un tânăr a fost cărat pe braţe de câţiva protestatari până la ambulantza.

Şi în imaginile surprinse de reporterii RECORDER.RO se văd oameni paşnici, aşezaţi pe asfalt, hotărâţi să rămână să protesteze! Sunt loviţi însă de jandarmi şi alungaţi cu brutalitate din piaţă.

Încă de sâmbăta, Parchetul Militar a anunţat că anchetează modul în care Jandarmeria a acţionat, vineri seara, dar mai ales intervenţia în forţă asupra tuturor celor aflaţi în Piaţă. De luni, vor fi audiaţi cei care au avut de suferit în urma utilizării forţei, a gazelor lagrimogene şi a altor mijloace folosite de jandarmi.

De altfel, încă de sâmbătă, mai mulţi protestatari au mers la IML şi au solicitat certificate medico-legale care să ateste că au răni. Ba mai mult, la Secţia 1 de Poliţie din Capitala au fost înregistrate 25 plângeri sau autosesizări cu privire la acţiunea jandarmilor. Toate acestea vor ajunge la Parchetul Militar.

Deocamdată, Jandarmeria susţine că nu face nicio anchetă internă cu privire la evenimentele de vineri, din Piaţa Victoriei, de vreme ce, după cum susţin oficial cei din conducere, “au acţionat legal şi defensiv”.

Mai mult, aceştia anunţa fără alte explicaţii că ordinul de evacuare a Pieţei a venit de la prefectul Bucureştiului, Speranţa Clişeru. Doamna care a dat undă verde intervenţiei în forţă a ajuns prefect din postura de consilier personal al primarului Capitalei, Gabriela Firea. Anterior, Speranţa Clişeru a fost administrator public al oraşului Voluntari, al cărui primar este Florentin Pandele, soţul Gabrielei Firea.

ProTV a solicitat oficial prefectului Capitalei să explice care au fost motivele care au stat la baza deciziei de evacuare în forţă, însă nici până la această oră nu am primit un răspuns.